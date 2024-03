Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) ist Gestalter und Schrittmacher der grünen Energiewelt. Mit einer umfassenden Investitions- und Wachstumsoffensive Growing Green trägt RWE maßgeblich zum Gelingen der Energiewende und zur Dekabonisierung des Energiesystems bei. Für das Unternehmen arbeiten weltweit rund 20.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in fast 30 Ländern. Im Bereich Erneuerbare Energien ist RWE bereits heute eines der führenden Unternehmen.



In den Jahren 2024 bis 2030 wird RWE weltweit 55 Milliarden Euro in Offshore- und Onshore-Wind, Solarenergie, Speichertechnologien, flexible Erzeugung und Wasserstoffprojekte investieren. Bis zum Ende der Dekade wächst das grüne Portfolio des Unternehmens auf mehr als 65 Gigawatt an Erzeugungskapazität. Es wird perfekt ergänzt um den globalen Energiehandel. RWE dekarbonisiert ihr Geschäft im Einklang mit dem 1,5-Grad-Reduktionspfad und steigt 2030 aus der Kohle aus. Bis 2040 wird RWE klimaneutral sein. Ganz im Sinne des Purpose - Our energy for a sustainable life. (14.03.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Energiekonzern RWE habe am Morgen seine endgültigen Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr vorgelegt. Zudem sei der Ausblick auf das laufende Jahr bestätigt worden, was bei den Anlegern gut angekommen sei. Im frühen Handel auf der Handelsplattform Lang & Schwarz habe die Aktie von RWE leicht zulegen können.Die zuletzt gesunkenen Strompreise dürften bei RWE zwar weiterhin für Ergebnisdruck sorgen. An den vor einigen Monaten bereits angepassten Zielen werde dies aber nichts ändern. Dies sei von den Anlegern mit Erleichterung aufgenommen worden. RWE erwarte demnach für 2024 ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen im Bereich von 5,2 bis 5,8 Milliarden Euro.Michael Müller, Finanzvorstand der RWE AG, habe kommentiert: "Wir bestätigen heute den Ausblick für das Geschäftsjahr 2024, den wir im Rahmen unseres Kapitalmarkttages kommuniziert haben. Wegen der zuletzt stark gefallenen Strompreise an den europäischen Großhandelsmärkten erwarten wir einen Wert am unteren Rand der prognostizierten Bandbreiten. An der geplanten Anhebung unserer Dividende halten wir fest: Diese soll auf 1,10 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2024 steigen."Die Aktie von RWE habe sich im laufenden Jahr alles andere als erfreulich entwickelt, sie habe kräftig unter Druck gestanden. Die bestätigte Prognose sorge nun zumindest für etwas Beruhigung am Markt. Klare positive Impulse würden aber nach wie vor fehlen. Ein Sprung über die 38-Tage-Linie wäre ein erstes positives Signal, aber noch lange kein Befreiungsschlag. (Analyse vom 14.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link