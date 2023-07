Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

39,77 EUR -0,85% (24.07.2023, 16:59)



XETRA-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

39,80 EUR -0,67% (24.07.2023, 16:45)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



NASDAQ OTC-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) ist Gestalter und Schrittmacher der grünen Energiewelt. Mit einer umfassenden Investitions- und Wachstumsstrategie baut das Unternehmen seine leistungsstarke und grüne Erzeugungskapazität bis 2030 international auf 50 Gigawatt aus. Dafür investiert RWE in dieser Dekade mehr als 50 Milliarden Euro brutto. Das Portfolio basiert auf Offshore- und Onshore-Wind, Solar, Wasserkraft, Wasserstoff, Speichern, Biomasse und Gas. Der Energiehandel erstellt maßgeschneiderte Energielösungen für Großkunden.



RWE verfügt über Standorte in den attraktiven Märkten Europa, Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum. Bis 2030 will das Unternehmen aus dem Energieträger Kohle aussteigen. RWE beschäftigt weltweit rund 19.000 Menschen und hat ein klares Ziel: Klimaneutral bis 2040. Auf dem Weg dahin hat sich das Unternehmen ambitionierte Ziele für alle Aktivitäten gesetzt, die Treibhausgasemissionen verursachen. Die Ziele sind durch die Science Based Targets Initiative wissenschaftlich bestätigt und stehen im Einklang mit dem Pariser Klimaabkommen. Ganz im Sinne des Purpose: Our energy for a sustainable life. (24.07.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Bei dem Versorgertitel gehe es seit über einem Jahr kaum noch voran. Auch gute News hätten kaum Impulse liefern können. Auch eine bullishe Studie von Goldman Sachs habe kaum Schwung gebracht. Aus charttechnischer Sicht habe die RWE-Aktie dennoch ordentliches Potenzial.Mitte 2022 habe der DAX-Titel seine seit Ende 2015 anhaltende Rally unterbrochen und sei in den Konsolidierungsmodus übergegangen. Seitdem verschnaufe das Papier auf hohem Niveau und bilde seither eine Dreiecksformation aus. In der Kombination mit dem vorangegangenen Höhenflug ergebe das eine so genannte Wimpel-Formation.Da der Wert inzwischen immer weiter in die Spitze dieser Formation laufe, sei die Wahrscheinlichkeit groß, dass diese schon bald aufgelöst werden könnte. Gelinge es dabei, die obere Begrenzung bei rund 42,50 Euro zu knacken, würde das ein massives Kaufsignal auslösen. Die nächsten Ziele würden dann an der Widerstandszone um 47 Euro und um 52 Euro sowie an der runden 60-Euro-Marke liegen.Entsprechend bleibt die RWE-Aktie auf der Empfehlungsliste, so Timo Nützel von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze RWE St.-Aktie: