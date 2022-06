Mit Material von dpa-AFX



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (20.06.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" können Anleger bei der Aktie der RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unverändert zugreifen.Die Aktie von Vestas habe am Montag zeitweise fast fünf Prozent gewonnen auf 170,20 Kronen. J.P. Morgan-Analyst Akash Gupta habe auf positive Branchennachrichten aus China hingewiesen. So habe sich das Gigawatt-Volumen in Ausschreibungsrunden für öffentliche Windkraftprojekte im Reich der Mitte im Jahresvergleich fast verdoppelt.Der direkte Einfluss auf europäische Anbieter sei zwar recht gering, da chinesische Unternehmen den Heimmarkt selbst dominiert hätten. Allerdings sei auch die Konkurrenz durch Chinesen auf internationalen Märkten ein Belastungsfaktor für Vestas, so Gupta. Dieser Aspekt könnte nun etwas an Bedeutung verlieren, wenn das Geschäft für die Wettbewerber in China mehr brumme als gedacht.Vestas-Papiere seien im Mai mit 141,66 Kronen auf den tiefsten Stand seit Juli 2020 gefallen. Seit dem Rekord Anfang 2021 bei 321 Kronen hätten sie sich damit mehr als halbiert.Auch andere Papiere aus dem Bereich Erneuerbare Energien seien zu Wochenbeginn gefragt gewesen, wie RWE im DAX.RWE setze wie geplant auf die Erweiterung des Braunkohle-Tagebaus Garzweiler II im Rheinland. "Der planmäßige Tagebaufortschritt ist wichtig - vor allem, wenn wir uns auf Szenarien vorbereiten, in denen Gas gespart werden soll."Bei Vestas helle sich die charttechnische Situation derzeit weiter auf. Der Sprung über die 90-Tage-Linie wäre hier ein wichtiges Signal. Bei RWE würden die Aussichten nicht zuletzt dank der starken Position bei Erneuerbaren Energien gut bleiben. Auch die Bewertung sei noch attraktiv.Anleger können weiter zugreifen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.06.2022)