Börsenplätze RWE St.-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

38,84 EUR +0,67% (04.10.2022, 10:03)



XETRA-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

38,72 EUR +0,55% (04.10.2022, 09:49)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



NASDAQ OTC-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (04.10.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Mit der milliardenschweren Übernahme der US-Solarfirma Con Edison Clean Energy habe der Essener Energiekonzern am Wochenende für Aufsehen gesorgt. Mittlerweile hätten sich einige Experten zu Wort gemeldet und den geplanten Deal überwiegend positiv bewertet. Die Kursziele lägen auch weit über dem aktuellen Kursniveau.Con Edison passe aus strategischer Sicht gut zu RWE, so Analyst Vincent Ayral. Der Deal erhöhe die Präsenz in den USA und verschaffe dem Konzern eine bedeutende Position im Solar- und Batteriegeschäft, das bislang im Portfolio unterrepräsentiert gewesen sei. Sein Kursziel laute 60 Euro.Auf 54 Euro beziffere Jefferies den fairen Wert der RWE-Aktie. Die Bewertung des Deals sei vernünftig, so Analyst Ahmed Farman. Die Übernahme passe zu dem breiter angelegten strategischen Ziel, das Produktportfolio über Technologien und Regionen hinweg zu diversifizieren.Bernstein-Analystin Deepa Venkateswaran wiederum sehe den fairen Wert der RWE-Aktie bei 53,50 Euro. Die Gewinnbeiträge aus der Transaktion dürften die damit verbundene Verwässerung des Gewinns und die höheren Zinskosten überlagern, so die Expertin.RWE baue das grüne Portfolio konsequent weiter aus. Das sei positiv zu werten und werde sich in den kommenden Jahren weiter auszahlen. Die RWE-Aktie bleibe auf der Kaufliste, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.10.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link