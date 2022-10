Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze RWE St.-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

38,00 EUR +1,47% (03.10.2022, 10:02)



XETRA-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

38,21 EUR +1,11% (03.10.2022, 09:48)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



NASDAQ OTC-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (03.10.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Paukenschlag am Wochenende: RWE habe die Übernahme von Con Edison Clean Energy Businesses bekannt gegeben. Bewertet werde der im US-Markt führende Betreiber und Entwickler von Solaranlagen und Speichern bei der Transaktion mit 6,8 Mrd. Dollar.Mit diesem Schritte erweitere der DAX-Konzern sein globales Portfolio im Bereich der Erneuerbaren Energien insgesamt und diversifiziere das Portfolio gleichzeitig in technologischer Hinsicht. Zudem stärke RWE sein US-amerikanisches Geschäft und diversifiziere sich damit auch geographisch weiter. Der Vollzug der Transaktion stehe insbesondere noch unter dem Vorbehalt regulatorischer Freigaben.Für die Akquisition wolle RWE zunächst einen Brückenkredit verwenden. Dieser solle zum Teil durch die Emission einer Pflichtwandelschuldverschreibung mit einem Gesamtnennbetrag von knapp 2,5 Mrd. Euro und einer Laufzeit von bis zu einem Jahr refinanziert werden.Zeichner des Papiers werde Qatar Holding, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Qatar Investment Authority, sein. Die Schuldverschreibung werde in neue Inhaberstückaktien der RWE Aktiengesellschaft gewandelt, die voraussichtlich knapp zehn Prozent des aktuellen Grundkapitals entsprechen würden. Damit steige die Qatar Holding zum größten Aktionär der RWE AG auf.DER AKTIONÄR bleibt zuversichtlich für die RWE-Aktie, so Michael Schröder. (Analyse vom 03.10.2022)(Mit Material von dpa-AFX)