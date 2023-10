Börsenplätze RWE St.-Aktie:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) ist Gestalter und Schrittmacher der grünen Energiewelt. Mit einer umfassenden Investitions- und Wachstumsstrategie baut das Unternehmen seine leistungsstarke und grüne Erzeugungskapazität bis 2030 international auf 50 Gigawatt aus. Dafür investiert RWE in dieser Dekade mehr als 50 Milliarden Euro brutto. Das Portfolio basiert auf Offshore- und Onshore-Wind, Solar, Wasserkraft, Wasserstoff, Speichern, Biomasse und Gas. Der Energiehandel erstellt maßgeschneiderte Energielösungen für Großkunden.



RWE verfügt über Standorte in den attraktiven Märkten Europa, Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum. Bis 2030 will das Unternehmen aus dem Energieträger Kohle aussteigen. RWE beschäftigt weltweit rund 19.000 Menschen und hat ein klares Ziel: Klimaneutral bis 2040. Auf dem Weg dahin hat sich das Unternehmen ambitionierte Ziele für alle Aktivitäten gesetzt, die Treibhausgasemissionen verursachen. Die Ziele sind durch die Science Based Targets Initiative wissenschaftlich bestätigt und stehen im Einklang mit dem Pariser Klimaabkommen. Ganz im Sinne des Purpose: Our energy for a sustainable life. (30.10.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Die RWE-Aktie könne sich zunehmend von den jüngsten Tiefs lösen. Auch zu Wochenbeginn zähle der Versorger zu den Gewinnern im DAX. Derweil habe der Konzern mit dem norwegischen Öl- und Gasproduzenten Equinor einen neuen Erdgas-Liefervertrag für fünf Jahre abgeschlossen.Pro Jahr sei eine Lieferung von 10 bis 15 Terawattstunden Erdgas vereinbart worden, wie die Unternehmen am Montag in Essen und Stavanger mitgeteilt hätten. Zum Vergleich: Zehn Terawattstunden würden dem Jahresbedarf von rund 500.000 Haushalten bei einem Jahresverbrauch von 20.000 Kilowattstunden entsprechen.Der Vertrag sei zu Marktkonditionen abgeschlossen worden. Über das finanzielle Volumen hätten die Unternehmen keine Angaben gemacht. Vertragsbeginn sei Oktober 2023. Equinor sei einer der größten Öl- und Gasförderer Europas. Der Konzern gehöre zu zwei Dritteln dem norwegischen Staat."Für uns als globaler Energiehändler spielt Gas eine wichtige Rolle bei der Energiewende", habe der Vorstandschef der RWE-Handelssparte Supply und Trading, Andree Stracke, erklärt. "Der neue Liefervertrag ist ein weiterer wichtiger Baustein in unserem paneuropäischen Gasportfolio und trägt zur Versorgungssicherheit bei."Langfristig ist RWE auch aus Bewertungsgründen durchaus attraktiv, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.10.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link