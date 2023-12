Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze RWE St.-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

40,63 EUR +0,37% (11.12.2023, 14:51)



XETRA-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

40,59 EUR +0,35% (11.12.2023, 14:36)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



NASDAQ OTC-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) ist Gestalter und Schrittmacher der grünen Energiewelt. Mit einer umfassenden Investitions- und Wachstumsoffensive Growing Green trägt RWE maßgeblich zum Gelingen der Energiewende und zur Dekabonisierung des Energiesystems bei. Für das Unternehmen arbeiten weltweit rund 20.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in fast 30 Ländern. Im Bereich Erneuerbare Energien ist RWE bereits heute eines der führenden Unternehmen.



In den Jahren 2024 bis 2030 wird RWE weltweit 55 Milliarden Euro in Offshore- und Onshore-Wind, Solarenergie, Speichertechnologien, flexible Erzeugung und Wasserstoffprojekte investieren. Bis zum Ende der Dekade wächst das grüne Portfolio des Unternehmens auf mehr als 65 Gigawatt an Erzeugungskapazität. Es wird perfekt ergänzt um den globalen Energiehandel. RWE dekarbonisiert ihr Geschäft im Einklang mit dem 1,5-Grad-Reduktionspfad und steigt 2030 aus der Kohle aus. Bis 2040 wird RWE klimaneutral sein. Ganz im Sinne des Purpose - Our energy for a sustainable life. (11.12.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Versorger RWE dürfe sich über eine Milliardenzahlung vom Bund freuen. Die EU-Kommission habe die Beihilfen zur Finanzierung des Kohleausstiegs genehmigt. An der Börse habe dies am Montag allerdings kaum Auswirkungen gehabt. Die Aktie notiere wie der Markt leicht im Plus, bewege sich damit aber noch immer über der 40-Euro-Marke.Deutschland dürfe RWE 2,6 Milliarden Euro staatliche Hilfe für den Kohleausstieg zahlen. "Mit der Beihilfe wird RWE für die vorzeitige Stilllegung seiner Braunkohlekraftwerke im rheinischen Revier entschädigt", habe die EU-Kommission am Montag in Brüssel mitgeteilt.Nach dem deutschen Kohleausstiegsgesetz werde ab 2038 kein Strom mehr aus Kohle erzeugt. Die Ampel-Parteien SPD, Grünen und FDP hätten in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, den Kohleausstieg "idealerweise" von 2038 auf 2030 vorzuziehen.Die Entschädigungszahlung habe Deutschland bereits 2021 bei der Kommission angemeldet, insgesamt gehe es um 4,35 Milliarden Euro für zwei Betreiber. 2,6 Milliarden Euro seien für die RWE-Braunkohleanlagen im Rheinland und 1,75 Milliarden Euro für die Leag-Anlagen in der Lausitz vorgesehen gewesen.Für RWE sei der Milliarden-Zuschuss eine wichtige finanzielle Unterstützung. Allerdings stelle die Entscheidung der EU-Kommission keine Überraschung dar, weshalb die Reaktion am Markt verhalten ausfalle. Dennoch: Die RWE-Aktie zeige seit Wochen eine beeindruckende Relative Stärke. Das Mehrjahreshoch bei 43,97 Euro sei nicht mehr weit entfernt. Operative Entwicklung und Bewertung würden zudem noch Luft nach oben lassen.Die Aktie bleibt auf der Kaufliste, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.12.2023)Mit Material von dpa-AFX