Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (25.11.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Während der Gesamtmarkt am Freitag durchschnaufe, führe RWE den DAX an. Rückenwind bekomme der Versorger von einer optimistischen Studie der Bank of America (BofA). Die RWE-Aktie habe erstmals seit September wieder die 42-Euro-Marke überwunden. Das Mehrjahreshoch bei 43,97 Euro rücke damit weiter näher.Die am Morgen bekannt gewordenen Pläne des britischen Regulierers Ofgem (Office of Gas and Electricity Markets) über eine Mindestkapitalausstattung von Energieversorgern sollte für RWE kein Problem darstellen, heiße es von der BofA. Analyst Peter Bisztyga sebhe das Ende der Fahnenstange für den DAX-Titel längst nicht erreicht. Die Anlagestory sei mittlerweile mit weitaus weniger Risiken behaftet als noch vor etwa einer Woche, habe er geschrieben.Die Themen Obergrenze für Strompreise in Deutschland sowie Sondersteuer auf Übergewinne von Produzenten Erneuerbarer Energien in Großbritannien seien wesentliche Risikofaktoren gewesen. Hier herrsche nun Klarheit, habe er geschrieben. Darüber hinaus sei der endgültige Entwurf über die Preisobergrenzen in Deutschland etwas besser als erwartet.Bisztyga habe daher seine Schätzungen für das Ergebnis je Aktie für 2023 und 2024 erhöht. Er liege somit für 2023 nun rund 70 Prozent über der durchschnittlichen Analystenprognose. Sein Kursziel habe er um einen Euro auf 51 Euro angehoben und sein Kaufvotum bekräftigt.Erreichen wolle die britische Gas- und Strommarktaufsicht Ofgem mit ihrer Forderung nach einer Mindestkapitalausstattung, dass die Versorger den Schwankungen an den Strom- und Gasmärkten in Großbritannien standhalten könnten.Die Risiken würden aus dem Markt verschwinden. Das verleihe der RWE-Aktie Auftrieb. Ein neues Mehrjahreshoch sollte angesichts des starken grünen Portfolios und der attraktiven Bewertung eine Frage der Zeit sein.RWE bleibt ein Kauf, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.11.2022)