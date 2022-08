Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

39,99 EUR -2,34% (29.08.2022, 15:33)



XETRA-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

39,99 EUR -2,44% (29.08.2022, 15:18)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



NASDAQ OTC-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (29.08.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Im schwachen Marktumfeld würden zu Wochenbeginn die Aktien aus der Energiebranche unter Druck geraten. Auch die RWE-Aktie büße an Boden ein. Mehrere Faktoren würden auf die Stimmung drücken.Im schwachen Marktumfeld geraten zu Wochenbeginn die Aktien aus der Energiebranche unter Druck, die sich zuletzt noch gut geschlagen hatten. Auch die RWE-Aktie büßt an Boden ein. Das Minus von rund fünf Prozent in der Spitze wurde zwar reduziert, dennoch drücken mehrere Faktoren auf die Stimmung.So wird durch die steigenden Zinsen die Finanzierung von Wind- und Solarparks teurer. Hinzu kommt die Gaskrise, die für die Versorger das bestimmende Thema bleibt. Zudem wird in Deutschland nach wie vor über die Gasumlage diskutiert, auf die RWE aber ohnehin verzichten will. Auch die Diskussionen um eine "Übergewinnsteuer" sind nach wie vor nicht vom Tisch. Konzerne, die von den hohen Strompreisen profitieren, müssten demnach eine Abgabe leisten.