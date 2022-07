Börsenplätze RWE St.-Aktie:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (27.07.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Mit einem deutlichen Kurssprung reagiere der DAX-Titel auf eine massive Prognoseanhebung. Für das laufende Jahr rechne RWE mit deutlich mehr Gewinn. Nach dem jüngsten Durchhänger dürfte die RWE-Aktie damit nun wieder Fahrt aufnehmen - selbst das Mehrjahreshoch könnte wieder ins Visier geraten.Der Versorger rechne nun konzernweit mit einem bereinigten EBITDA von 5,0 bis 5,5 Mrd. Euro - statt bisher 3,6 bis 4,0 Mrd. Euro. Im Kerngeschäft werde die Prognose von 2,9 bis 3,3 auf 4,3 bis 4,8 Mrd. Euro erhöht. Für den Bereich Kohle/Kernenergie bleibe der Ausblick hingegen unverändert.Für 2023 rechne RWE mit einer Fortsetzung der positiven Entwicklung beim Gewinn. Eine neue Prognose wolle der Versorger wegen der aktuellen Unsicherheiten aber erst zu einem späteren Zeitpunkt geben. Der ausführliche Halbjahresbericht folge derweil am 11. August.Die RWE-Aktie bleibt ein klarer Kauf, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link