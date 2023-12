3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze RWE St.-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

40,96 EUR +0,07% (28.12.2023, 09:50)



XETRA-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

40,98 EUR -0,15% (28.12.2023, 09:35)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



NASDAQ OTC-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) ist Gestalter und Schrittmacher der grünen Energiewelt. Mit einer umfassenden Investitions- und Wachstumsoffensive Growing Green trägt RWE maßgeblich zum Gelingen der Energiewende und zur Dekabonisierung des Energiesystems bei. Für das Unternehmen arbeiten weltweit rund 20.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in fast 30 Ländern. Im Bereich Erneuerbare Energien ist RWE bereits heute eines der führenden Unternehmen.



In den Jahren 2024 bis 2030 wird RWE weltweit 55 Milliarden Euro in Offshore- und Onshore-Wind, Solarenergie, Speichertechnologien, flexible Erzeugung und Wasserstoffprojekte investieren. Bis zum Ende der Dekade wächst das grüne Portfolio des Unternehmens auf mehr als 65 Gigawatt an Erzeugungskapazität. Es wird perfekt ergänzt um den globalen Energiehandel. RWE dekarbonisiert ihr Geschäft im Einklang mit dem 1,5-Grad-Reduktionspfad und steigt 2030 aus der Kohle aus. Bis 2040 wird RWE klimaneutral sein. Ganz im Sinne des Purpose - Our energy for a sustainable life. (28.12.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Teresa Schinwald, Analystin der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Angebot und Nachfrage, die Marktthemen: RWE habe in den ersten neun Monaten des Jahres 2023 18,8% weniger Strom als in 2022 erzeugt, was vor allem an der geringeren Nutzung der Braunkohlekraftwerke gelegen habe, aber auch alle anderen thermischen Anlagen hätten die Produktion reduziert. Zudem sei im April das letzte Atomkraftwerk abgeschaltet worden. Die Erzeugung aus erneuerbaren Anlagen sei um 26% gestiegen, was unter dem Nettozuwachs an Anlagenkapazität zu liegen gekommen sei. Nach den Verwerfungen in 2022 seien die Strompreise im Laufe des Jahres 2023 weiter gesunken. So sei der Grundlastpreis für Deutschland im Jahr 2024 um rund 60% gefallen.Investitionen: RWE plane in den Jahren 2024-2030e EUR 55 Mrd. in mehr als 30 Gigawatt netto an neuen Kapazitäten zu investieren. Bis 2030 solle sich die installierte Leistung an Windkraftanlagen auf 24 Gigawatt verdoppeln und bei Solar wolle sich RWE auf 16 Gigawatt vervierfachen. Darüber hinaus sollten 6 Gigawatt an Batteriespeichern errichtet werden sowie 2 Gigawatt an Wasserstoff-Elektrolysen. Der größte Teil der Investitionen werde wohl der grünen Taxonomie entsprechen.Kapitalmarkttag 2023 gebe höhere Ziele vor: Zusätzlich zu den obenstehenden neuen Investitionszielen habe das Management neue Ergebnisziele vorgegeben: Wenngleich das bereinigte Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) 2024e schwächer sein sollte als 2023 und erst um 2027e herum wieder das heurige Niveau erreichen sollte, gehe RWE davon aus, 2030e mehr als EUR 9 Mrd. zu erwirtschaften. Der bereinigte Nettogewinn solle bei EUR 3 Mrd. liegen. Zudem werde ein jährlicher Zuwachs von 5 bis 10% bei der Dividende angestrebt. Alle Ziele würden signifikant über denen des letzten Kapitalmarkttages im Jahr 2021 liegen, was zum einen dem immer noch höheren Strompreisniveau zu verdanken sei, zum anderen aber auch den steigenden Investitionen.Ergebnisentwicklung: RWE habe zum Q1-3 2023 ein bereinigtes EBITDA von EUR 6.150 Mio. berichtet, was einem Anstieg von 81% im Jahresvergleich entspreche. Das Vorjahr sei stark von Wertminderungen der russischen Kohlebezugsverträge beeinträchtigt gewesen. Zudem habe der Energiehandel mehr als EUR 1 Mrd. Betriebsergebnis abgeliefert, ein einmalig gutes Ergebnis.Ausblick: Für 2024 peile RWE ein bereinigtes EBITDA zwischen EUR 5,2 und 5,8 Mrd. bzw. einen bereinigten Nettogewinn von EUR 1,9 bis 2,4 Mrd. an, was einiges unter der Prognose für 2023 liege. Diese sehe derzeit ein bereinigtes EBITDA von EUR 6,4 bis 7,0 Mrd. vor bzw. einen bereinigten Nettogewinn von EUR 2,8 bis 3,3 Mrd. Der Wegfall des besonders guten Handelsergebnisses, anderer Sondereffekte sowie niedrigere Strompreise seien die Haupttreiber des Rückgangs.Teresa Schinwald, Analystin der RBI, bestätigt ihre "Halten"-Empfehlung für die RWE-Aktie mit einem Kursziel von EUR 44 (zuvor EUR 43), nachdem die Konsensusschätzungen etwas gestiegen sind. (Analyse vom 27.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen