XETRA-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

39,05 EUR -0,53% (03.03.2023, 17:35)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



NASDAQ OTC-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (06.03.2023/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - RWE: Korrekturrisiko steigt - ChartanalyseFür Aktionäre in der RWE-Aktie (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) steht in dieser Woche viel auf dem Spiel, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Seit Monaten stecke diese in einer Konsolidierung fest, wobei sich eine steigende Dreiecksformation gebildet habe. Ein klassisch bullisches Kursmuster, welches einen Ausbruch nach oben erwarten ließe. So richtig überzeugen können hätten die Bullen bisher aber nicht. Mehrere Rallyversuche seien gescheitert und aktuell werde die Aktie am entscheidenden Support ab ca. 39 EUR gehandelt.Einen nachhaltigen Ausbruch unter 39 EUR könne sich die RWE-Aktie aus charttechnischer Sicht nicht leisten. Mit einem solchen nehme das Korrekturrisiko zu. So wären im Folgenden weitere Abgaben in Richtung 37-36 EUR möglich. Vor diesem Hintergrund wäre es in dieser Woche wichtig, den Support zu halten. Gelinge dies und die Aktie breche über 39,75/40,00 EUR aus, wäre ein neuer Rallyversuch möglich. Das große Ziel dessen liege weiterhin im oberen Dreiecksbereich um 44 EUR und natürlich hoffen Investoren, dass diese Hürde im Anschluss geknackt werden könne. So weit sei es aber noch nicht. (Analyse vom 06.03.2023)Börsenplätze RWE St.-Aktie:Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:39,20 EUR -0,20% (06.03.2023, 08:55)