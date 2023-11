unter folgendem Link.







Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

38,31 EUR +0,98% (23.11.2023, 22:26)



XETRA-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

38,21 EUR +0,66% (23.11.2023, 17:35)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



NASDAQ OTC-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) ist Gestalter und Schrittmacher der grünen Energiewelt. Mit einer umfassenden Investitions- und Wachstumsstrategie baut das Unternehmen seine leistungsstarke und grüne Erzeugungskapazität bis 2030 international auf 50 Gigawatt aus. Dafür investiert RWE in dieser Dekade mehr als 50 Milliarden Euro brutto. Das Portfolio basiert auf Offshore- und Onshore-Wind, Solar, Wasserkraft, Wasserstoff, Speichern, Biomasse und Gas. Der Energiehandel erstellt maßgeschneiderte Energielösungen für Großkunden.



RWE verfügt über Standorte in den attraktiven Märkten Europa, Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum. Bis 2030 will das Unternehmen aus dem Energieträger Kohle aussteigen. RWE beschäftigt weltweit rund 19.000 Menschen und hat ein klares Ziel: Klimaneutral bis 2040. Auf dem Weg dahin hat sich das Unternehmen ambitionierte Ziele für alle Aktivitäten gesetzt, die Treibhausgasemissionen verursachen. Die Ziele sind durch die Science Based Targets Initiative wissenschaftlich bestätigt und stehen im Einklang mit dem Pariser Klimaabkommen. Ganz im Sinne des Purpose: Our energy for a sustainable life. (23.11.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Die Erholung bei RWE habe sich auch am Donnerstag fortgesetzt. Fast 0,7% habe die Aktie erneut zugelegt, mehr als 20% Plus stünden seit dem Tief Anfang Oktober inzwischen zu Buche. Spannend werde es Anfang kommender Woche. Am Dienstag, 28. November, finde der Kapitalmarkttag des DAX-Konzerns statt. Dort wolle das Management den Investoren die Ziele für die kommenden Jahre vorstellen. Eine positive Überraschung hier könnte der nächste mögliche Kurstreiber für die RWE-Aktie sein.Die RWE-Aktie sei im Tief im Oktober unglücklich unter den Stoppkurs bei 32 Euro gerutscht. Inzwischen habe sich das Chartbild jedoch deutlich stabilisiert. Die jüngsten Zahlen hätten gezeigt, dass der Konzern weiter viel Geld verdiene. Auch für die Energiewende sei RWE gut gerüstet. Gelinge es nun am Kapitalmarkttag überzeugende Ziele auszugeben - und "Der Aktionär" sei davon überzeugt -, sei ein schneller Anstieg in Richtung des Jahreshochs bei 43,55 Euro möglich, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU