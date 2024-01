Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

36,97 EUR -3,42% (17.01.2024, 16:50)



XETRA-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

36,96 EUR -3,65% (17.01.2024, 16Ö35)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



NASDAQ OTC-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) ist Gestalter und Schrittmacher der grünen Energiewelt. Mit einer umfassenden Investitions- und Wachstumsoffensive Growing Green trägt RWE maßgeblich zum Gelingen der Energiewende und zur Dekabonisierung des Energiesystems bei. Für das Unternehmen arbeiten weltweit rund 20.000 Mitarbeiter in fast 30 Ländern. Im Bereich Erneuerbare Energien ist RWE bereits heute eines der führenden Unternehmen.



In den Jahren 2024 bis 2030 wird RWE weltweit 55 Milliarden Euro in Offshore- und Onshore-Wind, Solarenergie, Speichertechnologien, flexible Erzeugung und Wasserstoffprojekte investieren. Bis zum Ende der Dekade wächst das grüne Portfolio des Unternehmens auf mehr als 65 Gigawatt an Erzeugungskapazität. Es wird perfekt ergänzt um den globalen Energiehandel. RWE dekarbonisiert ihr Geschäft im Einklang mit dem 1,5-Grad-Reduktionspfad und steigt 2030 aus der Kohle aus. Bis 2040 wird RWE klimaneutral sein. Ganz im Sinne des Purpose - Our energy for a sustainable life. (17.01.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Mit einem deutlichen Minus von aktuell 3,6% gehöre die Aktie von RWE am Mittwoch im schwachen Marktumfeld zu den größten Verlierern im DAX. Für Verkaufsdruck sorge ein Medienbericht, dass der Versorger Interesse an einer Übernahme des kriselnden dänischen Windriesen Ørsted habe.Das "Manager Magazin" berichte, dass RWE-Chef Markus Krebber den Kurssturz bei Ørsted nutzen möchte, um einen europäischen Windchampion zu schaffen. Ørsted gelte als Marktführer bei Offshore-Wind, habe wegen ausufernder Kosten aber zuletzt große Projekte beenden und Milliarden abschreiben müssen, was für einen regelrechten Abverkauf an der Börse gesorgt habe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 22 Mrd. Euro wäre der dänische Konzern dennoch nach wie vor ein großer Brocken für die mit gut 25 Mrd. Euro nur etwas wertvollere RWE.Das Interesse von Krebber sei laut dem Bericht aber ohnehin auf wenig Gegenliebe gestoßen. Der dänische Staat, der 50,1% der Aktien halte, solle die derzeitige Situation nach dem Kurssturz als wenig geeignet für einen Deal mit RWE halten - durchaus nachvollziehbar, wenn man bedenke, dass Ørsted noch Anfang 2021 fast viermal so viel wert gewesen sei wie aktuell. Dennoch: Krebber bleibe laut "Manager Magazin" interessiert, er sehe die Absage nicht als dauerhaft an.Die RWE-Aktie stehe deutlich unter Druck, Ørsted habe kurzzeitig angezogen, aber ebenfalls schnell wieder ins Minus gedreht. "Der Aktionär" erwarte allerdings ohnehin nicht, dass Dänemark an einem Deal derzeit Interesse habe. Die Situation dürfte sich vorerst wieder beruhigen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze RWE St.-Aktie: