Börsenplätze RWE St.-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

42,65 EUR -0,23% (11.08.2022, 14:22)



XETRA-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

42,78 EUR +0,68% (11.08.2022, 14:08)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



NASDAQ OTC-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (11.08.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Der deutsche Energieriese habe Ende Juli bereits seine vorläufigen Quartalzahlen offengelegt. Heute früh seien diese nun bestätigt worden. Nachdem die RWE-Aktie bereits zuvor von den starken Ergebnissen beflügelt worden sei, stehe sie nun zu Handelsbeginn erneut im Plus. Für weiteres Aufsehen sorge RWE mit überplanmäßig Investitionen in Erneuerbare Energien.RWE profitiere von den Bestrebungen zu mehr Klimaschutz und erneuerbarer Energieerzeugung.Der Essener Konzern werde dieses Jahr mehr als 5 Mrd. Euro in den Ausbau des grünen Portfolios investieren, habe es am Donnerstag von Konzernchef Markus Krebber bei der Vorlage der endgültigen Zahlen für das zweite Quartal geheißen. Das seien 30% mehr als ursprünglich geplant. Damit würde RWE sein durchschnittliches Jahresziel bereits im ersten Jahr erreichen, nachdem der DAX-Konzern im vergangenen November seine Strategie bis 2030 vorgestellt habe. Demnach wolle RWE bis zum Ende des Jahrzehnts pro Jahr durchschnittlich 5 Mrd. Euro brutto in das Kerngeschäft investieren.Im ersten Halbjahr hätten der Kapazitätszubau und bessere Windverhältnisse bei RWE dazu geführt, dass rund 20% mehr Strom aus Erneuerbaren Energien habe erzeugt werden können als im Vorjahreszeitraum.Die RWE-Aktie bekomme weiterhin Rückenwind von allen Seiten. Optimistische Analysten, ein stark laufendes Geschäft und die guten Rahmenbedingungen für die grünen Aktivitäten würden für den DAX-Titel sprechen. Die RWE-Aktie bleibe ein Kauf, so Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.08.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link