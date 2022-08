Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (11.08.2022/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Teresa Schinwald, Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nehmen die Aktie der RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nachdem RWE schon Ende Juli vorläufige Zahlen berichtet und den Ausblick für das Gesamtjahr angehoben habe, habe es zum heutigen Halbjahresbericht keine Überraschungen mehr gegeben.RWE habe im abgelaufenen ersten Halbjahr 2022 einen deutlichen Ergebnissprung verzeichnen können. Das bereinigte Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) habe sich fast auf EUR 2,4 Mrd. verdoppelt, da vor allem in den erneuerbaren Segmenten deutliche Verbesserungen hätten erzielt werden können. Dabei hätten neue Erzeugungskapazitäten, bessere Wetterbedingungen und auch die hohen kurzfristigen Strompreise allesamt positiv gewirkt. Selbst das Handelsergebnis habe das bereits ausgezeichnete Niveau des Vorjahres übertreffen können. Das einzige Segment, das keine massiven Gewinnsprünge verzeichnet habe, sei das nicht zum Kerngeschäft zählende Erzeugungssegment gewesen, wo einerseits die Schließung von Kernkraftwerken und andererseits die bereits in den Vorjahren erfolgte Absicherung der Preise einen Rückgang ausgelöst hätten.All dies sei jedoch bereits Inhalt der Ende Juli erfolgten Vorab-Bekanntmachung gewesen, im Zuge derer RWE auch die Gewinnprognose für das Gesamtjahr angehoben habe. Es laufe insgesamt sehr gut für den Essener Stromkonzern, der sich weiterhin auf den Ausbau erneuerbarer Energien konzentrieren wolle.Unsere letzte Empfehlung für die Aktie von RWE lautete "Halten", so Bernd Maurer und Teresa Schinwald, Analysten der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 11.08.2022)