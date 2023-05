Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt.



Wien (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Teresa Schinwald, Analystin der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie der RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.RWE habe die vorläufigen Zahlen zum ersten Quartal 2023 bestätigt, in dem das Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) von EUR 2.798 Mio. deutlich über dem Vorjahr zu liegen gekommen sei und damit auch die Markterwartung von EUR 1.264 Mio. ungewöhnlich deutlich habe schlagen können. Das bereinigte EBITDA aus dem Kerngeschäft habe bei EUR 2,3 Mrd. gelegen. Unterm Strich habe RWE ein bereinigtes Nettoergebnis von EUR 1,7 Mrd. verdient.Die Gründe für diese außergewöhnliche Ergebnisstärke seien in den Gewinnen aus der Stromerzeugung und dem Wegfall von Belastungen aus russischen Steinkohleimporten im Energiehandel zu suchen. Zudem habe sich der Zubau erneuerbarer Energien fortgesetzt, zum Teil auch durch Akquisitionen, und die installierte Kapazität sei von 29 Gigawatt auf 34 Gigawatt gestiegen. Im abgelaufenen Quartal habe RWE zudem grünes Licht für den Bau des dänischen, ca. 1 Gigawatt großen Offshore-Windparks Thor gegeben und sich bei der britischen Kapazitätsauktion 6,6 Gigawatt an Windkraftverträgen zu guten Konditionen gesichert.Das Unternehmen habe den Ausblick für das Gesamtjahr 2023 und das Dividendenziel von EUR 1 je Aktie bestätigt. Damit erwarte die Geschäftsführung ein bereinigtes Konzern-EBITDA von EUR 5,8 bis 6,4 Mrd. und ein bereinigtes Nettoergebnis von EUR 2,2 bis 2,7 Mrd. Die Analysten der RBI hätten nach den Zahlen eine Anhebung der Unternehmensprognose nicht ausgeschlossen, da RWE im ersten Quartal bereits die Hälfte dieser Jahresprognose habe erwirtschaften können. Offenbar sei RWE vorsichtig, was die kurzfristigen Strompreise und deren Ergebnispotenzial betreffe.Unsere letzte Empfehlung für die Aktie von RWE lautete "Halten", so Teresa Schinwald, Analystin der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 11.05.2023)Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.