Börsenplätze RWE St.-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

34,43 EUR -6,06% (26.01.2024, 14:44)



XETRA-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

34,49 EUR -5,84% (26.01.2024, 14:30)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



NASDAQ OTC-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) ist Gestalter und Schrittmacher der grünen Energiewelt. Mit einer umfassenden Investitions- und Wachstumsoffensive Growing Green trägt RWE maßgeblich zum Gelingen der Energiewende und zur Dekabonisierung des Energiesystems bei. Für das Unternehmen arbeiten weltweit rund 20.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in fast 30 Ländern. Im Bereich Erneuerbare Energien ist RWE bereits heute eines der führenden Unternehmen.



In den Jahren 2024 bis 2030 wird RWE weltweit 55 Milliarden Euro in Offshore- und Onshore-Wind, Solarenergie, Speichertechnologien, flexible Erzeugung und Wasserstoffprojekte investieren. Bis zum Ende der Dekade wächst das grüne Portfolio des Unternehmens auf mehr als 65 Gigawatt an Erzeugungskapazität. Es wird perfekt ergänzt um den globalen Energiehandel. RWE dekarbonisiert ihr Geschäft im Einklang mit dem 1,5-Grad-Reduktionspfad und steigt 2030 aus der Kohle aus. Bis 2040 wird RWE klimaneutral sein. Ganz im Sinne des Purpose - Our energy for a sustainable life. (26.01.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Teresa Schinwald, Analystin der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.RWE habe vorläufige Zahlen zum Geschäftsjahr 2023 bekannt gegeben. Der deutsche Stromerzeuger gehe von einem bereinigten Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) von EUR 8,4 Mrd. aus, was über der im November bestätigten Prognose von EUR 7,1 bis 7,7 Mrd. liege. Im Kerngeschäft habe man EUR 7,7 Mrd. verdient, ebenfalls mehr als gedacht, und der bereinigte Nettogewinn solle um die EUR 4,5 Mrd. liegen. Für das Geschäftsjahr 2023 werde eine Dividende von EUR 1,00 je Aktie vorgeschlagen, mit dem Ziel, die Dividende jährlich um 5 bis 10% zu erhöhen und für 2024 eine Dividende von EUR 1,10 je Aktie anzustreben.So weit, so gut. Allerdings erwarte RWE aufgrund der gesunkenen Energiepreise für 2024 ein geringeres Ergebnis, das am unteren Ende des zuvor präsentierten Korridors liege. Der liege bei einem bereinigten EBITDA von EUR 5,2 bis 5,8 Mrd. und einem bereinigten Nettoergebnis von EUR 1,9 bis 2,4 Mrd. Die Markterwartungen würden derzeit am oberen Ende der oben genannte Bandbreite liegen, was die Enttäuschung über die Eintrübung des Ausblicks verstärke. Die endgültigen Jahresergebnisse würden am 14. März 2024 präsentiert.Die letzte Empfehlung für die RWE-Aktie lautete "Halten", so Teresa Schinwald, Analystin der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 26.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity