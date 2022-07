Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

36,59 EUR +2,46% (11.07.2022, 15:22)



XETRA-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

36,59 EUR +2,15% (11.07.2022, 15:09)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



NASDAQ OTC-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind Mitarbeiter des RWE-Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (11.07.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Nach einem verhaltenen Handelsstart sei die RWE-Aktie im Verlauf des Tages an die DAX-Spitze geklettert und könne sich damit zunehmend von den jüngsten Tiefs lösen. Für neuen Schwung würden dabei vor allem News aus Großbritannien sorgen. Dort werde es vorerst keine so genannte Übergewinnsteuer für Versorger geben.Die Sondersteuer für Öl- und Gasunternehmen solle vorerst nicht auf Stromerzeuger ausgeweitet werden, habe ein Sprecher der britischen Regierung am Mittwoch gesagt. Bis der Nachfolger des scheidenden Premierministers Boris Johnson im Amt sei, sollten demnach keine größeren fiskalpolitischen Entscheidungen getroffen werden. Mit der Sondersteuer werde auf die so genannten Übergewinne im Zuge hoher Energiepreise abgezielt.RWE sei auch in Großbritannien aktiv und habe nach den Aussagen des Sprechers rund zwei Prozent zugelegt. Auch die Aktien britischer Versorger wie SSE oder National Grid würden zu den Gewinnern an der Börse gehören.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze RWE St.-Aktie: