Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) ist Gestalter und Schrittmacher der grünen Energiewelt. Mit einer umfassenden Investitions- und Wachstumsoffensive Growing Green trägt RWE maßgeblich zum Gelingen der Energiewende und zur Dekabonisierung des Energiesystems bei. Für das Unternehmen arbeiten weltweit rund 20.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in fast 30 Ländern. Im Bereich Erneuerbare Energien ist RWE bereits heute eines der führenden Unternehmen.



In den Jahren 2024 bis 2030 wird RWE weltweit 55 Milliarden Euro in Offshore- und Onshore-Wind, Solarenergie, Speichertechnologien, flexible Erzeugung und Wasserstoffprojekte investieren. Bis zum Ende der Dekade wächst das grüne Portfolio des Unternehmens auf mehr als 65 Gigawatt an Erzeugungskapazität. Es wird perfekt ergänzt um den globalen Energiehandel. RWE dekarbonisiert ihr Geschäft im Einklang mit dem 1,5-Grad-Reduktionspfad und steigt 2030 aus der Kohle aus. Bis 2040 wird RWE klimaneutral sein. Ganz im Sinne des Purpose - Our energy for a sustainable life. (16.01.2024/ac/a/d)



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Nachdem der Versorgungssektor im letzten Jahr zu den eher schwächeren Branchen gezählt habe, werde die amerikanische Investmentbank Goldman Sachs für den Sektor positiv und empfehle unter anderem diese zwei europäischen Konzerne zum Kauf.Goldman Sachs habe den Versorgungssektor unter die Lupe genommen und komme zu dem Ergebnis, dass die Branche vor einer Neubewertung stehe.Ein unsicheres Zinsumfeld gepaart mit anziehenden Inflationsraten und regulatorische Eingriffe während der Energiekrise hätten unter anderem dafür gesorgt, dass der Versorgungssektor dem breiten europäischen Gesamtmarkt auf Sicht von drei Jahren knapp 20 Prozent hinterherhinke. Das bestätige ein Blick auf die RWE Aktie, während der DAX in dieser Zeit mehr als 20 Prozent habe zulegen können, habe es die RWE Aktie auf ein mageres Kursplus von etwa drei Prozent geschafft.Die verbesserten Aussichten für die Inflation mit einhergehend sinkenden Zinsen dürften kapitalintensiven Betrieben zugutekommen, so Goldman. Nach Angaben der Großbank würden viele Marktteilnehmer die organischen Wachstumschancen der Branche übersehen.Der Versorgungssektor nehme im "Der Aktionär" Europa Inflation-Index eine tragende Rolle ein. Mit RWE, Enel, TotalEnergies und Shell kämen vier der insgesamt neun Unternehmen des Index aus diesem Sektor. Mit dem Indexzertifikat WKN DA0ABD können Anleger nahezu eins zu eins an der Entwicklung von neun Aktien partizipieren. (Analyse vom 16.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von den Emittenten Vergütungen.