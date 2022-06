Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

37,47 EUR -3,50% (24.06.2022, 15:57)



XETRA-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

37,64 EUR -2,54% (24.06.2022, 15:42)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



NASDAQ OTC-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind Mitarbeiter des RWE-Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (24.06.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Die ungewisse künftige Gasversorgung habe am Donnerstag im Versorgersektor Spuren hinterlassen. Nach der drastischen Verringerung der Gaslieferungen durch Russland habe die Bundesregierung am Donnerstag die Alarmstufe im Notfallplan Gas ausgerufen.Im Gegensatz zum Kraftwerksbetreiber Uniper als Deutschlands größter Importeur von russischem Erdgas gelte RWE mit seinem neuen Fokus auf Erneuerbare Energien als potenzieller Profiteur der Energiewende, die infolge des Ukraine-Kriegs einen Schub bekommen solle. Hinzu kämen Forderungen, die Energiesicherheit durch die Reaktivierung von Kohlekraftwerken herzustellen. Laut dem RBC-Experten Biraj Borkhataria wäre RWE ein Nutznießer davon, da der Essener Konzern derzeit Braunkohlekraftwerke in Bereitschaft halte.RWE bleibe weiterhin der Favorit des "Aktionärs" im Versorgersektor. Auch die Bewertung sei noch attraktiv. Anleger könnten nach wie vor zugreifen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.06.2022)Börsenplätze RWE St.-Aktie: