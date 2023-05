XETRA-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (25.05.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Der Essener Versorger stärke sein grünes Portfolio und werde alleiniger Eigentümer eines seiner Windparks. RWE habe den 49%-igen Anteil des kanadischen Unternehmens Northland Power an einem geplanten 1,6-Gigawattt Offshore-Windcluster für rund 35 Mio. Euro übernommen. Nördlich der Insel Juist entstehe ein Nordseecluster aus vier Flächen, die Parks soltlen 2027 und 2029 in Betrieb gehen. Durch die Größe des Clusters sollten erhebliche Synergieeffekte entstehen.An der Börse komme die RWE-Aktie aber nach wie vor nicht in Schwung. Am Donnerstag zähle RWE erneut zu den schwächsten Werten im DAX.Die Nachrichtenlage sei weiter gut, die Geschäfte würden brummen, die Bewertung sei attraktiv: Langfristig bleibe RWE entsprechend für Anleger sehr spannend. Die Aktie komme aber derzeit nicht in Fahrt. Erst mit dem Ausbruch aus dem Seitwärtskorridor der vergangenen Monate werde es auch charttechnisch wieder spannend, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.05.2023)