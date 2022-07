Börsenplätze RWE St.-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

38,86 EUR +5,20% (19.07.2022, 16:55)



XETRA-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

38,63 EUR +4,10% (19.07.2022, 16:42)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



NASDAQ OTC-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (19.07.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Die defensiven Versorger würden den DAX am Dienstag anführen. An der Spitze throne die RWE-Aktie, die sich damit weiter von den jüngsten Tiefs löse und wieder den Weg nach oben einschlage. Im Gegensatz etwa zum kriselnden Konkurrenten Uniper sei RWE auch für die neue Energiewelt gut gerüstet - und setze weiter auf grüne Innovationen.Mit dem niederländisch-norwegischen Unternehmen SolarDuck sei RWE eine Kooperationsvereinbarung eingegangen, um gemeinsam die Entwicklung von schwimmenden Solarparks auf dem Meer voranzutreiben. Dazu solle ein Pilotprojekt in der Nordsee vor der niederländischen Küste gestartet werden. RWE und SolarDuck würden sich hierzu im Rahmen einer Ausschreibung bei der niederländischen Regierung bewerben.Durch Solarparks auf hoher See könnten bisher nicht genutzte Flächen erschlossen werden. Würden sie etwa in einen Offshore-Windpark integriert, werde der Meeresraum effizienter genutzt, zudem würden sich Synergien bei Bau und Wartung ergeben. Allerdings müsse die Technologie auch bei schwierigen Bedingungen wie hohen Wellen, starkem Wind oder Salzwasser funktionieren.Die RWE-Aktie bleibt auf der Kaufliste, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link