Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) ist Gestalter und Schrittmacher der grünen Energiewelt. Mit einer umfassenden Investitions- und Wachstumsstrategie baut das Unternehmen seine leistungsstarke und grüne Erzeugungskapazität bis 2030 international auf 50 Gigawatt aus. Dafür investiert RWE in dieser Dekade mehr als 50 Milliarden Euro brutto. Das Portfolio basiert auf Offshore- und Onshore-Wind, Solar, Wasserkraft, Wasserstoff, Speichern, Biomasse und Gas. Der Energiehandel erstellt maßgeschneiderte Energielösungen für Großkunden.



RWE verfügt über Standorte in den attraktiven Märkten Europa, Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum. Bis 2030 will das Unternehmen aus dem Energieträger Kohle aussteigen. RWE beschäftigt weltweit rund 19.000 Menschen und hat ein klares Ziel: Klimaneutral bis 2040. Auf dem Weg dahin hat sich das Unternehmen ambitionierte Ziele für alle Aktivitäten gesetzt, die Treibhausgasemissionen verursachen. Die Ziele sind durch die Science Based Targets Initiative wissenschaftlich bestätigt und stehen im Einklang mit dem Pariser Klimaabkommen. Ganz im Sinne des Purpose: Our energy for a sustainable life. (14.11.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Der Energiekonzern RWE habe heute die Zahlen für die ersten neun Monate des laufenden Geschäftsjahres vorgelegt. Dabei habe der Konzern die Erwartungen übertreffen können. Zudem habe das Management die Prognose für das Gesamtjahr bestätigt. Die Aktie von RWE dürfte den zuletzt positiven Trend damit fortsetzen können.In den ersten neun Monaten 2023 habe RWE ein bereinigtes EBITDA auf Konzernebene in Höhe von 6,2 Milliarden Euro erzielt. Das seien 80 Prozent mehr als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Auf das Kerngeschäft seien dabei mehr als 80 Prozent entfallen. Analysten hätten hier im Vorfeld ein EBITDA in Höhe von 5,9 Milliarden Euro erwartet. Das bereinigte Nettoergebnis habe 3,4 Milliarden Euro erreicht.Auch hier habe RWE über den Prognosen von 3,1 Milliarden Euro gelegen. Wesentlich dafür seien höhere Erträge aus der Stromerzeugung im Segment Wasser/Biomasse/Gas und ein starkes Handelsgeschäft gewesen, so RWE. Auch die Inbetriebnahme neuer Wind-, Solar- und Batterieprojekte und der Ergebnisbeitrag der zum 1. März erworbenen Con Edison Clean Energy Businesses hätten zum Ergebnisanstieg beigetragen.Michael Müller, Finanzvorstand der RWE AG, habe kommentiert: "Unsere starke Investitionstätigkeit zahlt sich aus. Seit dem Jahresbeginn ist unser Portfolio um rund sechs Gigawatt gewachsen. Das führt zu einer deutlich gesteigerten Stromproduktion aus Erneuerbaren Energien, die zu unserem Ergebniswachstum beiträgt. Diese positive Entwicklung wird sich fortsetzen; aktuell befinden sich weltweit Projekte mit rund acht Gigawatt im Bau."Die Prognosen seien damit übertroffen worden, einige Analysten hätten allerdings auf eine Anhebung der Jahresprognose im Vorfeld spekuliert. Die Aktie von RWE habe sich seit ihrem Tief Anfang Oktober zuletzt deutlich stabilisieren können. Dabei sei auch der Sprung über die 38-Tage-Linie gelungen. Die nächste Hürde, die es zu überwinden gelte, sei die 90-Tage-Linie. Langfristig sei RWE auch aus Bewertungsgründen durchaus attraktiv. Nächster wichtiger Termin sei der Kapitalmarkttag in London am 28. November. Das Management wolle dort den Investoren die Ziele für die kommenden Jahre vorstellen. (Analyse vom 14.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link