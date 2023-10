Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze RWE St.-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

33,70 EUR -0,82% (23.10.2023, 14:25)



XETRA-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

33,70 EUR -1,26% (23.10.2023, 14:10)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



NASDAQ OTC-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) ist Gestalter und Schrittmacher der grünen Energiewelt. Mit einer umfassenden Investitions- und Wachstumsstrategie baut das Unternehmen seine leistungsstarke und grüne Erzeugungskapazität bis 2030 international auf 50 Gigawatt aus. Dafür investiert RWE in dieser Dekade mehr als 50 Milliarden Euro brutto. Das Portfolio basiert auf Offshore- und Onshore-Wind, Solar, Wasserkraft, Wasserstoff, Speichern, Biomasse und Gas. Der Energiehandel erstellt maßgeschneiderte Energielösungen für Großkunden.



RWE verfügt über Standorte in den attraktiven Märkten Europa, Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum. Bis 2030 will das Unternehmen aus dem Energieträger Kohle aussteigen. RWE beschäftigt weltweit rund 19.000 Menschen und hat ein klares Ziel: Klimaneutral bis 2040. Auf dem Weg dahin hat sich das Unternehmen ambitionierte Ziele für alle Aktivitäten gesetzt, die Treibhausgasemissionen verursachen. Die Ziele sind durch die Science Based Targets Initiative wissenschaftlich bestätigt und stehen im Einklang mit dem Pariser Klimaabkommen. Ganz im Sinne des Purpose: Our energy for a sustainable life. (23.10.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Die Energiekrise habe RWE gut gemeistert. Auch aktuell laufe es beim Versorger operativ rund, obwohl sich dies in der schwachen Performance der Aktie nicht widerspiegele. Am Wochenende habe es Lob von Bundeskanzler Olaf Scholz für die Bewältigung der Krise gegeben, er habe zudem die Bedeutung des Konzerns für die Energiewende betont.Scholz (SPD) habe die Rolle der Energieversorger bei der Bewältigung der durch den russischen Gaslieferstopp verursachten Energiekrise gewürdigt. Eine befürchtete Energieknappheit sei nicht eingetreten, "weil wir zusammengehalten haben und entschlossen gehandelt haben", habe er am Samstag in Essen vor mehreren Tausend Beschäftigten von RWE gesagt.Neben Gasspeicherung, dem Aufbau von Terminals für Flüssigerdgas (LNG) und Gaseinsparungen durch Unternehmen und Haushalte hätten nicht zuletzt wichtige Energieversorger ihren Beitrag geleistet, "als es darauf ankam". An die RWE-Beschäftigten gerichtet habe er gesagt: "Sie alle haben mit Ihrem Einsatz ermöglicht, dass wir diesen nationalen und europäischen Kraftakt bewältigt haben." So habe RWE Kohlekraftwerke reaktiviert und Laufzeiten verlängert, um bei der Stromproduktion Gas einzusparen. Zudem habe der Konzern auch entscheidend zum Aufbau einer neuen Importinfrastruktur für Flüssiggas beigetragen.Der Bundeskanzler habe sich überzeugt geäußert, dass bis 2030 in Deutschland 80 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Energien stamme. "Wir machen Tempo, wir kommen voran, wir können das hinkriegen", habe er gesagt. Er habe auf die zuletzt stark gestiegene Anzahl der Genehmigungen für Solar- und Windanlagen verwiesen. "Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass sie nicht nur schnell genehmigt, sondern auch schnell gebaut werden." Die Bundesregierung arbeite daran, dass die Energieversorgung in Zukunft "sicher, verlässlich und bezahlbar" sein werde, so Scholz weiter.RWE sei tatsächlich gut gerüstet für die Energiewende und dürfte auch weiterhin gutes Geld verdienen. Die Aktie arbeite allerdings nach wie vor an der Bodenbildung.Erst wenn diese gelingt und sich wieder eine Trendwende nach oben abzeichnet, sollten Anleger wieder zugreifen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.10.2023)Mit Material von dpa-AFX