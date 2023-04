Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Nach der eher verhaltenen Kursentwicklung im bisherigen Jahresverlauf habe sich die RWE-Aktie in den vergangenen Tagen wieder etwas von den jüngsten Tiefs gelöst. Am Montag bekomme der Versorger nun einmal mehr Rückenwind seitens der Analysten. Goldman Sachs rate klar zum Kauf des DAX-Titels.Der Markt unterschätze das mittelfristige Wachstumspotenzial von RWE aus eigener Kraft im Zusammenhang mit der staatlichen Förderung erneuerbarer Energien in den USA und Europa. Deshalb habe Analyst Alberto Gandolfi in einer am Montag vorliegenden Studie die Bewertung der Aktien des Energiekonzerns beim Kursziel von 56 Euro mit "Buy" wieder aufgenommen.Die staatlich subventionierten Investitionen in erneuerbare Energien in den USA und der EU dürften den Umsatz von RWE weitaus stärker ankurbeln als bislang erwartet, glaube Gandolfi. Er schätze, dass sich die Investitionen von RWE bis 2027 im Vergleich zum aktuellen Niveau fast verdoppeln und das EBITDA aus erneuerbaren Energien Jahr für Jahr um durchschnittlich 17 Prozent steigern würden.Vor dem Hintergrund der guten Renditeaussichten für die Jahre 2024 bis 2026 dürfte der Energiekonzern seine langfristigen Ertragsziele auf dem Kapitalmarkttag im November anheben, erwarte der Experte. Er habe seine Prognosen für den operativen Gewinn der Jahre 2023 bis 2025 angehoben.Die RWE-Aktie sei zuletzt nicht richtig in Fahrt gekommen. Doch die langfristigen Aussichten würden nach wie vor stimmen.Anleger bewahren die Geduld und können auf dem gegenwärtigen Niveau weiterhin zugreifen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.04.2023)Mit Material von dpa-AFX