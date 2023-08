Börsenplätze RWE St.-Aktie:



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) ist Gestalter und Schrittmacher der grünen Energiewelt. Mit einer umfassenden Investitions- und Wachstumsstrategie baut das Unternehmen seine leistungsstarke und grüne Erzeugungskapazität bis 2030 international auf 50 Gigawatt aus. Dafür investiert RWE in dieser Dekade mehr als 50 Milliarden Euro brutto. Das Portfolio basiert auf Offshore- und Onshore-Wind, Solar, Wasserkraft, Wasserstoff, Speichern, Biomasse und Gas. Der Energiehandel erstellt maßgeschneiderte Energielösungen für Großkunden.



RWE verfügt über Standorte in den attraktiven Märkten Europa, Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum. Bis 2030 will das Unternehmen aus dem Energieträger Kohle aussteigen. RWE beschäftigt weltweit rund 19.000 Menschen und hat ein klares Ziel: Klimaneutral bis 2040. Auf dem Weg dahin hat sich das Unternehmen ambitionierte Ziele für alle Aktivitäten gesetzt, die Treibhausgasemissionen verursachen. Die Ziele sind durch die Science Based Targets Initiative wissenschaftlich bestätigt und stehen im Einklang mit dem Pariser Klimaabkommen. Ganz im Sinne des Purpose: Our energy for a sustainable life. (10.08.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Energieversorger RWE baue seine Erzeugungskapazitäten immer weiter aus. Im zweiten Quartal habe der Energiekonzern eine Milliarde Euro investiert, um sein Portfolio an Anlagen zur Erneuerbaren Energieerzeugung auszubauen. Nach sechs Monaten würden sich die Investitionen damit auf neun Milliarden Euro summieren, habe der Konzern am Donnerstag in Essen mitgeteilt.Mehr als zwei Drittel des Betrags seien mit 6,3 Milliarden in die Übernahme der US-Solarfirma Con Edison Clean Energy Businesses geflossen. Das Portfolio des DAX-Konzerns sei per Ende Juni um 5,1 Gigawatt (GW) gewachsen und nähere sich damit bereits der Markt von 40 GW. RWE wolle Ende des Jahres seine selbstgesteckten Ausbauziele auf einem Kapitalmarkttag erneuern, denn das Ziel von 30 GW bis 2030 sei bereits im ersten Quartal übertroffen worden.Und auch im Tagesgeschäft sei es in den vergangenen Monaten rund gelaufen: RWE habe Ende Juli vorläufige Zahlen für das erste Halbjahr vorgelegt und vor diesem Hintergrund auch seine Jahresziele angehoben. Vor allem hohe Margen in der Stromerzeugung durch Wasser, Biomasse und Gas hätten in den vergangenen Monaten Rückenwind gegeben. Außerdem sei der Handel mit Energie besser als erwartet gelaufen.RWE-CEO Markus Krebber habe sich mit der Entwicklung sehr zufrieden gezeigt: "Mit Milliardeninvestitionen treiben wir den Ausbau unseres nachhaltigen Portfolios voran. In den ersten sechs Monaten des Jahres haben wir bereits 9 Milliarden Euro investiert und unsere Kapazitäten durch Zukäufe und die Inbetriebnahme neuer Anlagen um 5,1 Gigawatt ausgebaut. Dank unserer guten Ergebnisse und unserer sehr soliden Finanzposition können wir das hohe Tempo beibehalten: Derzeit errichten wir in 12 Ländern mehr als 70 Erneuerbare-Energien-Projekte mit einer Gesamtleistung von über 7 Gigawatt - so viel wie noch nie."Die Aktie bleibt deshalb auf der Empfehlungsliste (Stopp: 32,00 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.08.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link