Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

32,92 EUR -3,09% (06.02.2024, 12:55)



XETRA-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

32,97 EUR -2,83% (06.02.2024, 12:40)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



NASDAQ OTC-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) ist Gestalter und Schrittmacher der grünen Energiewelt. Mit einer umfassenden Investitions- und Wachstumsoffensive Growing Green trägt RWE maßgeblich zum Gelingen der Energiewende und zur Dekabonisierung des Energiesystems bei. Für das Unternehmen arbeiten weltweit rund 20.000 Mitarbeitern in fast 30 Ländern. Im Bereich Erneuerbare Energien ist RWE bereits heute eines der führenden Unternehmen.



In den Jahren 2024 bis 2030 wird RWE weltweit 55 Milliarden Euro in Offshore- und Onshore-Wind, Solarenergie, Speichertechnologien, flexible Erzeugung und Wasserstoffprojekte investieren. Bis zum Ende der Dekade wächst das grüne Portfolio des Unternehmens auf mehr als 65 Gigawatt an Erzeugungskapazität. Es wird perfekt ergänzt um den globalen Energiehandel. RWE dekarbonisiert ihr Geschäft im Einklang mit dem 1,5-Grad-Reduktionspfad und steigt 2030 aus der Kohle aus. Bis 2040 wird RWE klimaneutral sein. Ganz im Sinne des Purpose - Our energy for a sustainable life. (06.02.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Die zurückgeschraubte Prognose sowie die Art und Weise der Kommunikation hätten bei RWE zuletzt für einen deutlichen Dämpfer gesorgt. Eine gestrichene Kaufempfehlung von Stifel sorge am Dienstag für weiteren Verkaufsdruck. Analyst Martin Tessier habe den Daumen gesenkt, das Kursziel von 48 auf 40 Euro gesenkt und die Einstufung von "buy" auf "hold" reduziert.Derweil wolle sich RWE an der neuen Kraftwerksstrategie der Bundesregierung beteiligen. Der Essener Konzern zeige Interesse am Bau wasserstofffähiger Kraftwerke. "RWE plant, sich an den Ausschreibungen zu beteiligen", habe das Unternehmen am Montag erklärt. Die kurzfristig vorgesehenen Ausschreibungen für Kraftwerke mit insgesamt 10 Gigawatt seien die richtige Überbrückung, habe ein Sprecher erklärt. Wichtig seien allerdings die Details und dass die Ausschreibungen so schnell wie möglich erfolgen würden. RWE wolle nach früheren Angaben bis 2030 in Deutschland v.a. an eigenen Kohlekraftwerksstandorten mindestens 3 Gigawatt Kapazität errichten.Die RWE-Aktie komme derzeit nicht in Schwung. Langfristig seien die Aussichten angesichts der starken Position bei grünen Energien weiterhin gut. Anleger sollten den Stopp bei 33 Euro beachten, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze RWE St.-Aktie: