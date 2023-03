Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (21.03.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.In seinem Kerngeschäft werde der Energiekonzern RWE dieses Jahr nicht an das Ergebnisniveau des Vorjahres anknüpfen können. So solle das Geschäft mit Solar- und Windenergie zwar besser abschneiden als 2022, das werde aber nicht reichen, um die erwarteten Ergebnisrückgänge im Handel mit Energie sowie im Geschäft mit Wasser, Biomasse und Gas auszugleichen.Diese vier vom Konzern als Kerngeschäft zusammengefassten Segmente sollten zum operativen Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes EBITDA) 2023 zwischen 4,8 bis 5,4 Milliarden Euro beitragen, habe das Unternehmen am Dienstag in Essen mitgeteilt. 2022 seien es 5,56 Milliarden Euro gewesen. Im nicht zum Kerngeschäft zählenden Segment Kohle und Kernenergie erwarte RWE jedoch im Tagesgeschäft mehr verdienen zu können, sodass auf Konzernebene mit 5,8 bis 6,4 Milliarden Euro zumindest im besten Fall wiederum mehr verdient werden könnte als 2022 mit 6,3 Milliarden Euro.Die Essener hätten bereits Ende Januar Ergebnisse auf Basis vorläufiger Zahlen vorgelegt. Diese seien nun bestätigt worden. Die Aktionäre sollten sich für 2023 über eine höhere Dividende von 1,00 Euro je Aktie freuen dürfen, nach 0,90 Euro für das vergangene Jahr.Michael Müller, Finanzvorstand von RWE, habe gesagt: "Unsere solide Finanzlage und unsere guten Ergebnisse versetzen uns in die Lage, auch 2023 stark in das Wachstum von RWE zu investieren. Auch unsere Aktionäre wollen wir angemessen am Erfolg beteiligen und schlagen daher für das laufende Geschäftsjahr 2023 eine Dividende von 1 Euro je Aktie vor."Die Aktie bleibt deshalb auf der Empfehlungsliste des "Aktionär". Bereits investierte Anleger bleiben mit einem Stopp bei 32,00 Euro an Bord, so Marion Schlegel. (Analyse vom 21.03.2023)Mit Material von dpa-AFX