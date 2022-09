Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (07.09.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Mit einem deutlichen Kurssprung von fast zehn Prozent würden die Aktien von RWE und Encavis am Mittwoch für Aufsehen sorgen. Nach einem Medienbericht über eine geplante Preisobergrenze der EU für Strom, der nicht mit Gas erzeugt werde, schieße die Aktie regelrecht nach oben. Die jüngsten Verluste seien damit beinahe komplett kompensiert.Die "Financial Times" berichte, dass die EU eine Obergrenze von 200 Euro pro Megawattstunde (MWh) Nicht-Gas-Strom einführen wolle. In Deutschland liege der Spotpreis aktuell bei über 450 Euro pro MWh. Ursache dafür sei die Merit-Order, die besage, dass der Strompreis an den teuersten Erzeuger gekoppelt sei.Die Anbieter grüner Energien hätten zuletzt deshalb deutlich höhere Gewinne als normal eingefahren. Denn während der Strompreis explodiert sei, koste die Nutzung von Wind- oder Solarkraft weiter nichts. Die Angst vor einer Übergewinnsteuer habe die deutschen Green-Techs zuletzt dennoch einbrechen lassen.Nun würden die EU-Pläne trotz der Begrenzung für Entspannung sorgen. Denn die Preisobergrenze sei hoch genug, damit weiter kräftige Gewinne eingefahren und Investitionen in den Ausbau der grünen Pipeline gestemmt werden könnten.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Encavis.