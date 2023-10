XETRA-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) ist Gestalter und Schrittmacher der grünen Energiewelt. Mit einer umfassenden Investitions- und Wachstumsstrategie baut das Unternehmen seine leistungsstarke und grüne Erzeugungskapazität bis 2030 international auf 50 Gigawatt aus. Dafür investiert RWE in dieser Dekade mehr als 50 Milliarden Euro brutto. Das Portfolio basiert auf Offshore- und Onshore-Wind, Solar, Wasserkraft, Wasserstoff, Speichern, Biomasse und Gas. Der Energiehandel erstellt maßgeschneiderte Energielösungen für Großkunden.



RWE verfügt über Standorte in den attraktiven Märkten Europa, Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum. Bis 2030 will das Unternehmen aus dem Energieträger Kohle aussteigen. RWE beschäftigt weltweit rund 19.000 Menschen und hat ein klares Ziel: Klimaneutral bis 2040. Auf dem Weg dahin hat sich das Unternehmen ambitionierte Ziele für alle Aktivitäten gesetzt, die Treibhausgasemissionen verursachen. Die Ziele sind durch die Science Based Targets Initiative wissenschaftlich bestätigt und stehen im Einklang mit dem Pariser Klimaabkommen. Ganz im Sinne des Purpose: Our energy for a sustainable life. (26.10.2023/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - RWE-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie der RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Die RWE-Aktie sei derzeit einen charttechnischen Blick wert - vielleicht auch mehr als das! Doch der Reihe nach: Auch der Versorger habe zuletzt Federn lassen müssen. Der Kursrückgang der letzten Monate habe jüngst auf Basis der markanten Kreuzunterstützung aus dem Tief vom März 2022 bei 32,52 EUR und dem Basisaufwärtstrend seit 2015 (akt. bei 31,84 EUR) geendet. Abgerundet werde die auf diesem Niveau bestehende Kumulationszone durch die 50%-Korrektur der gesamten Aufwärtsbewegung seit dem Corona-Tief (32,01 EUR). Damit hätten die Analysten schon mal ein ganz, ganz wichtiges Risikolevel herausgearbeitet.Für eine nachhaltige Rückkehr in die Erfolgsspur müsste die RWE-Aktie die 200-Wochen-Linie (akt. bei 35,32 EUR) zurückerobern. An dieser Stelle komme es zu einer Besonderheit, denn mit dem Durchschnitt der letzten 200 Monate (akt. bei 35,49 EUR) verlaufe hier eine weitere Glättungslinie. Eine Rückeroberung der beiden Glättungen stelle deshalb einen wichtigen Katalysator gen Norden dar, zumal im Monatsbereich voraussichtlich ein klassisches "Hammer-Umkehrmuster" ausgeprägt werde. Im Erfolgsfall markiert das Hoch von Januar 2021 (38,65 EUR) ein erstes Anlaufziel, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 26.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:35,42 EUR +0,74% (26.10.2023, 09:32)