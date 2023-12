XETRA-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) ist Gestalter und Schrittmacher der grünen Energiewelt. Mit einer umfassenden Investitions- und Wachstumsoffensive Growing Green trägt RWE maßgeblich zum Gelingen der Energiewende und zur Dekabonisierung des Energiesystems bei. Für das Unternehmen arbeiten weltweit rund 20.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in fast 30 Ländern. Im Bereich Erneuerbare Energien ist RWE bereits heute eines der führenden Unternehmen.



In den Jahren 2024 bis 2030 wird RWE weltweit 55 Milliarden Euro in Offshore- und Onshore-Wind, Solarenergie, Speichertechnologien, flexible Erzeugung und Wasserstoffprojekte investieren. Bis zum Ende der Dekade wächst das grüne Portfolio des Unternehmens auf mehr als 65 Gigawatt an Erzeugungskapazität. Es wird perfekt ergänzt um den globalen Energiehandel. RWE dekarbonisiert ihr Geschäft im Einklang mit dem 1,5-Grad-Reduktionspfad und steigt 2030 aus der Kohle aus. Bis 2040 wird RWE klimaneutral sein. Ganz im Sinne des Purpose - Our energy for a sustainable life. (14.12.2023/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - RWE: Dividende soll jährlich angehoben werden - AktienanalyseDer Energiekonzern RWE (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) hat zuletzt vor allem vom Ausbau seines Portfolios zur Erzeugung von Strom und dem Handel mit Energie profitiert - und schnitt dabei besser ab als von Analysten erwartet, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Das bereinigte EBITDA sei in den ersten neun Monaten 2023 um mehr als 80 Prozent auf fast 6,2 Mrd. Euro gestiegen. Das Management habe zudem die Jahresprognose bestätigt. Demnach erwarte RWE weiterhin ein operatives Ergebnis von 7,1 Mrd. bis 7,7 Mrd. Euro. Davon sollten 6,3 Mrd. bis 6,9 Mrd. Euro im Kerngeschäft erzielt werden, zu dem der Konzern die Stromerzeugung durch Wind- und Solaranlagen, Laufwasser-, Pumpspeicher-, Biomasse- und Gaskraftwerke zähle sowie den Energiehandel.Die Aktie habe nach Veröffentlichung der Zahlen ihren Aufwärtstrend fortgesetzt. Auch der Kapitalmarkttag in London wenige Tage später sei bei Anlegern gut angekommen. Kein Wunder: Der Energiekonzern habe sich für das laufende Jahrzehnt höhere Ziele gesteckt. In den Jahren 2024 bis 2030 sollten weltweit 55 Mrd. Euro netto investiert werden und das grüne Portfolio auf mehr als 65 Gigawatt (GW) ausgebaut werden. Die Investitionen sollten das profitable Wachstum kräftig ankurbeln. Vorstandschef Markus Krebber rechne mit einer jährlichen Steigerung des bereinigten Ergebnisses vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von durchschnittlich 14 Prozent und somit 2030 auf mehr als neun Mrd. Euro.Auch die Aktionäre sollten ihren Teil vom Kuchen abbekommen. Die Dividende soll jährlich um fünf bis zehn Prozent angehoben werden, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 49/2023)