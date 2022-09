Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Im Kampf gegen die Gaskrise setze Deutschland stark auf Flüssiggas (LNG). Der Versorger RWE habe nun während des Besuchs von Bundeskanzler Olaf Scholz in dem Vereinigten Arabischen Emiraten einen Vertrag über eine erste Lieferung von 137.000 Kubikmetern LNG abgeschlossen. Es solle die erste Lieferung sein, die im Dezember 2022 am neuen LNG-Terminal in Brunsbüttel eintreffe.Laut RWE sei ein Memorandum über mehrjährige Lieferungen ab 2023 unterzeichnet worden. Zum Vergleich: Vor dem Angriffskrieg auf die Ukraine sei allein am 1. Februar nach Angaben des Betreibers Gas mit einer Energiemenge von circa 1,76 Milliarden Kilowattstunden durch die Pipeline Nord Stream 1 geflossen. Die jetzt vereinbarte erste Lieferung von 137.000 Kubikmetern Flüssiggas für RWE per Schiff aus den Vereinigten Arabischen Emiraten entspreche etwa 0,95 Milliarden Kilowattstunden.Scholz habe während des Besuchs angekündigt, die Zusammenarbeit mit den Emiraten im Energiebereich weiter vorantreiben zu wollen. Man habe bereits "eine ganze Reihe" von Diesel- und Flüssiggasprojekten mit dem Golfstaat vorangebracht, so der SPD-Politiker in Abu Dhabi. Bei der Energieversorgung müsse man auf möglichst viele Anbieter setzen. Die Abhängigkeit von einem Lieferanten "wird uns sicherlich nicht wieder passieren", habe Scholz betont.Bis zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine habe Deutschland noch 55 Prozent seines Erdgases aus Russland bezogen. Inzwischen seien die Lieferungen von dort zum größten Teil eingestellt und die deutschen Gasversorger würden nach neuen Bezugsquellen suchen. Die Vereinigten Arabischen Emirate würden über die siebtgrößten Erdgasvorkommen weltweit verfügen. Es sei erwartet worden, dass während des Kanzlerbesuchs ein Vertrag über die Lieferung von Flüssiggas (LNG) nach Deutschland unterzeichnet werde."Der Aktionär" bleibt deshalb zuversichtlich, so Maximilian Völkl. (Analyse vom 26.09.2022)Mit Material von dpa-AFX