Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Die Aktie von RWE habe nach den Quartalszahlen die charttechnisch wichtige 200-Tage-Linie überwinden können und damit ein Kaufsignal generiert. Dieses habe die Aktie bestätigt und seit letztem Dienstag um circa fünf Prozent zugelegt. Die Credit Suisse schreibe dem Energieversorger sogar noch mehr Kurspotenzial zu.Credit Suisse-Analyst Mark Freshney habe in seiner jüngsten Studie das Kursziel von 47 auf 49 Euro angehoben. Zudem habe der Experte die Einstufung auf "kaufen" bestätigt. Die Regelungen bezüglich der britischen Übergewinnsteuer für Produzenten erneuerbarer Energien seien für RWE günstiger als von ihm erwartet ausgefallen, so Freshney. Der Analyst habe seine Gewinnschätzungen für die Jahre 2023 und 2024 erhöht.Am vergangenen Donnerstag habe der neue britische Finanzminister Jeremy Hunt eine Übergewinnsteuer für Stromproduzenten aus erneuerbaren Energien eingeführt. Diese falle mit 45 Prozent zwar höher aus als erwartet. Die Anleger jedoch hätten eine endgültige Entscheidung der Regierung sowie die Grenze von 75 Pfund je Megawattstunde begrüßt, ab der die Steuer fällig werde.Die RWE-Aktie ist eine laufende Empfehlung des "Aktionär", so Julian Weber. Das Kursziel laute 52,00 Euro. (Analyse vom 21.11.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link