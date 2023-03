Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

38,29 EUR -3,45% (15.03.2023, 16:59)



XETRA-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

38,30 EUR -3,14% (15.03.2023, 16:44)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



NASDAQ OTC-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (15.03.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Im erneut sehr schwachen Marktumfeld gerate auch die RWE-Aktie wieder unter Druck. Der Versorger bekomme zwar einmal mehr Rückenwind von Seiten der Analysten, dennoch trübe sich das Chartbild weiter ein. Der DAX-Titel teste nun sogar die untere Begrenzung des Seitwärtskorridors der vergangenen Monate.Sollte die 38-Euro-Marke unterschritten werden, dürfte es schnell bis zum Oktober-Tief bei 36,05 Euro gehen. Darunter warte noch das Juni-Tief bei 34,40 Euro als Unterstützung. Gehe es nach den Analysten, sollten Anleger den Blick jedoch bald wieder nach oben richten können. So habe die HSBC RWE neu in die Bewertung aufgenommen - mit dem Votum "buy" und Kursziel 52 Euro. Ebenfalls zum Kauf rate Bernstein mit einem fairen Wert von 53 Euro.Positive Analystenstimmen würden derzeit nicht reichen, um der RWE-Aktie wieder Schwung zu verleihen. Wichtig wäre es nun, dass die 38-Euro-Marke verteidigt wird. Langfristig seien die Aussichten beim Versorger allerdings weiter gut. Die RWE-Aktie bleibe deshalb auf der Empfehlungsliste des "Aktionärs", so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.03.2023)Börsenplätze RWE St.-Aktie: