Börsenplätze RWE St.-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

31,84 EUR -1,33% (16.02.2024, 16:24)



XETRA-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

31,85 EUR -0,72% (16.02.2024, 16:10)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



NASDAQ OTC-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) ist Gestalter und Schrittmacher der grünen Energiewelt. Mit einer umfassenden Investitions- und Wachstumsoffensive Growing Green trägt RWE maßgeblich zum Gelingen der Energiewende und zur Dekabonisierung des Energiesystems bei. Für das Unternehmen arbeiten weltweit rund 20.000 Mitarbeiter in fast 30 Ländern. Im Bereich Erneuerbare Energien ist RWE bereits heute eines der führenden Unternehmen.



In den Jahren 2024 bis 2030 wird RWE weltweit 55 Milliarden Euro in Offshore- und Onshore-Wind, Solarenergie, Speichertechnologien, flexible Erzeugung und Wasserstoffprojekte investieren. Bis zum Ende der Dekade wächst das grüne Portfolio des Unternehmens auf mehr als 65 Gigawatt an Erzeugungskapazität. Es wird perfekt ergänzt um den globalen Energiehandel. RWE dekarbonisiert ihr Geschäft im Einklang mit dem 1,5-Grad-Reduktionspfad und steigt 2030 aus der Kohle aus. Bis 2040 wird RWE klimaneutral sein. Ganz im Sinne des Purpose - Our energy for a sustainable life. (16.02.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Im anhaltend starken Marktumfeld zähle die RWE-Aktie weiterhin zu den schwächsten Werten im DAX. Auch am Freitag sei der Versorger einer der wenigen Verlierer im deutschen Leitindex. Inzwischen sei sogar der tiefste Stand seit Oktober 2021 erreicht worden. Das angeschlagene Chartbild habe sich damit noch weiter eingetrübt.Im Zuge eines deutlichen Rückgangs der Großhandelspreise für Strom habe die RWE-Aktie seit Mitte Dezember ein Viertel ihres Wertes eingebüßt. Erst Ende Januar habe der Konzern seine Aktionäre angesichts der niedrigeren Strompreise auf einen Gewinnrückgang im laufenden Jahr eingestellt. Viele Analysten wie die von Goldman Sachs, Barclays, Oddo BHF, der Landesbank Baden-Württemberg und des Investmenthauses Stifel hätten daraufhin die Kursziele gesenkt, lägen allerdings weiter deutlich über dem aktuellen Niveau.Angesichts des rasanten Abverkaufs in den vergangenen Wochen dürften inzwischen auch tatsächlich die meisten schlechten Nachrichten eingepreist sein. Ein Gewinnrückgang nach dem außergewöhnlich starken Jahr 2023 komme nicht überraschend und RWE habe sich dank der frühzeitigen Investitionen in den Bereich grüne Energien gut positioniert, um die Energiewende zu meistern.Aus charttechnischer Sicht habe sich das Bild mit dem Fall unter das alte 52-Wochen-Hoch bei 31,55 weiter eingetrübt. Das 2021er Tief bei 28,60 Euro wäre bei weiteren Verlusten die nächste Unterstützung, die tunlichst nicht unterschritten werden sollte. Das würde bedeuten, dass der übergeordnete, seit knapp vier Jahren gültige, Seitwärtstrend nach unten verlassen würde - und weitere Anschlussverkäufe folgen könnten.Angesichts der fehlenden Impulse drängt sich ein Einstieg weiterhin nicht auf, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link