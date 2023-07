Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) ist Gestalter und Schrittmacher der grünen Energiewelt. Mit einer umfassenden Investitions- und Wachstumsstrategie baut das Unternehmen seine leistungsstarke und grüne Erzeugungskapazität bis 2030 international auf 50 Gigawatt aus. Dafür investiert RWE in dieser Dekade mehr als 50 Milliarden Euro brutto. Das Portfolio basiert auf Offshore- und Onshore-Wind, Solar, Wasserkraft, Wasserstoff, Speichern, Biomasse und Gas. Der Energiehandel erstellt maßgeschneiderte Energielösungen für Großkunden.



RWE verfügt über Standorte in den attraktiven Märkten Europa, Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum. Bis 2030 will das Unternehmen aus dem Energieträger Kohle aussteigen. RWE beschäftigt weltweit rund 19.000 Menschen und hat ein klares Ziel: Klimaneutral bis 2040. Auf dem Weg dahin hat sich das Unternehmen ambitionierte Ziele für alle Aktivitäten gesetzt, die Treibhausgasemissionen verursachen. Die Ziele sind durch die Science Based Targets Initiative wissenschaftlich bestätigt und stehen im Einklang mit dem Pariser Klimaabkommen. Ganz im Sinne des Purpose: Our energy for a sustainable life. (14.07.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Nach wie vor könne sich die RWE-Aktie nicht aus der langfristigen Seitwärtsbewegung der vergangenen Monate befreien. Auch eine neue bullishe Studie von JPMorgan beschere dem Versorger am Freitag nur geringe Kursgewinne. Analyst Vincent Ayral stelle allerdings eine mögliche Anhebung der Kursziele in Aussicht.Der Experte rechne nach der herausragenden Geschäftsentwicklung 2022 erneut mit einem sehr starken Jahr. Er habe seine Schätzungen an das obere Ende der aktuellen Jahresziele erhöht und sehe noch einigen Spielraum für den Marktkonsens.Ayral bleibe auch entsprechend optimistisch für die Kursentwicklung und habe der Aktie den Status "Positive Catalyst Watch" gegeben. Fundamental laute das Rating weiterhin "Overweight", das Kursziel habe er leicht von 52,50 auf 53,00 Euro angehoben. Damit sehe er auf dem gegenwärtigen Niveau ein Potenzial von mehr als 30 Prozent.Langfristig bleibt die aktuelle Bewertung attraktiv, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze RWE St.-Aktie: