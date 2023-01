Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (02.01.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Der Wandel hin zu grünen Energien habe bei RWE 2022 deutlich Fahrt aufgenommen und solle auch im neuen Jahr weiter auf Hochtouren laufen. Doch auch die konventionellen Energien würden weiter eine wichtige Rolle spielen und immer wieder für Aufregung bei Klimaaktivisten sorgen. Aktuell würden sich die Blicke auf das Braunkohledorf Lützerath richten.Dort sollten am Montag Vorbereitungen für die erwartete Räumung des von Aktivisten besetzten Weilers beginnen. Nach Angaben der Polizei wolle RWE neben Lützerath an Flächen arbeiten, die für einen späteren Räumungseinsatz benötigt würden. Die Polizei sei vor Ort, um das Vorhaben gegen mögliche Störaktionen abzusichern. Darüber hinaus sollten von Montag an Zufahrten rund um Lützerath gesperrt werden und vorerst auch gesperrt bleiben.Parallel dazu würden sich auch die Aktivisten mit der möglichen Räumung der Siedlung beschäftigen. Sie hätten für 11:00 Uhr ein "Aktionstraining" in Lützerath angekündigt. "Wir üben, wie wir die Räumung und den Abriss von Lützerath mit verschiedenen Methoden blockieren können", habe es in der Ankündigung geheißen. Auch in anderen Städten solle es derartige Trainings in den kommenden Tagen geben. Die Aktivisten würden versuchen, Unterstützer zu aktivieren.Lützerath in der Nähe von Erkelenz im Kreis Heinsberg solle zur Kohlegewinnung abgebaggert werden. In den Häusern, deren einstige Bewohner weggezogen seien, würden allerdings Aktivisten leben, die um den Ort würden kämpfen wollen. Für das Abbaggern und Verbrennen der Kohle würden sie keine Notwendigkeit sehen. Grundstücke und Häuser würden aber RWE gehören.Die Probleme mit den Aktivisten seien bekannt. Aktuell werde die Kohlekraft aber noch benötigt, um die Energiekrise zu meistern. Langfristig sei RWE auf dem richtigen Weg, diese konventionellen Energien durch grüne Alternativen zu ersetzen. Das wird sich auch an der Börse auszahlen - und die Aktie 2023 weiter steigen lassen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.01.2023)Mit Material von dpa-AFX