Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

38,79 EUR +0,49% (08.11.2022, 22:26)



XETRA-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

38,78 EUR +0,52% (08.11.2022, 17:35)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



NASDAQ OTC-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (08.11.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Seit Wochen pendele die RWE-Aktie in einem Seitwärtskorridor. Am Dienstag lege der Versorger nun wieder einmal zu und profitiere neben dem freundlichen Marktumfeld von einer positiven Analysteneinschätzung von Berenberg. Dem DAX-Titel werde dabei noch viel Potenzial zugesprochen.Staatliche Unterstützungsmaßnahmen für private Verbraucher und Unternehmen dürften Energielieferanten zugutekommen, so Analyst Andrew Fisher. RWE sei in der Branche in puncto Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien am besten positioniert. Die Einstufung für RWE laute deshalb weiter "buy", das Kursziel liege bei 55 Euro. Berenberg reihe sich damit ein in die Riege positiver Analysten. Zuletzt hätten bereits zahlreiche Experten Kursziele ausgegeben, die weit über dem derzeitigen Niveau lägen.Die RWE-Aktie sei attraktiv bewertet, der Essener Energiekonzern baue das grüne Portfolio konsequent aus und profitiere von den hohen Strompreisen. Die RWE-Aktie dürfte trotz der Risiken wie einem Strompreisdeckel mittelfristig deutlich höher notieren und bleibe deshalb auf der Kaufliste, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.11.2022)Börsenplätze RWE St.-Aktie: