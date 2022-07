Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

37,71 EUR +0,67% (25.07.2022, 17:07)



XETRA-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

37,72 EUR +0,53% (25.07.2022, 16:54)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



NASDAQ OTC-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (25.07.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Die RWE-Aktie nehme zu Wochenbeginn wieder Fahrt auf und könne sich weiter von den jüngsten Tiefs lösen. Schwung verleihe dabei eine optimistische Studie von Barclays, die dem Titel viel Potenzial zuspreche.In einer Branchenstudie sehe Analyst Peter Crampton v.a. die höheren Strompreise als kurzfristigen Kurstreiber für die Versorger. Neben VERBUND und Engie spreche er auch RWE viel Potenzial zu. Das Kursziel laute unverändert 52 Euro und suggeriere damit ein Aufwärtspotenzial von mehr als 35%. Die Einstufung für die RWE-Aktie laute weiterhin "overweight".Bei RWE würden die Aussichten stimmen. Der Essener Konzern verfüge über eine starke Position bei grünen Energien und profitiere von den hohen Strompreisen. Anleger könnten angesichts der attraktiven Bewertung auf dem aktuellen Niveau zugreifen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.07.2022)Börsenplätze RWE St.-Aktie: