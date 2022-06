Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (21.06.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Für den vom Bundeswirtschaftsministerium geplanten Mehr-Einsatz von Kohlekraft wolle RWE die Frühverrentung von bestimmten Mitarbeitern verzögern. Zuletzt habe der Versorger angekündigt, dass man wie geplant auf die Erweierung des Braunkohle-Tagebaus Garzweiler II im Rheinland setze."Der absehbar höhere Personalbedarf wird dadurch gedeckt, dass Mitarbeiter stellenweise erst später als bisher geplant über das sogenannte Anpassungsgeld in den vorgezogenen Ruhestand gehen können", habe eine RWE-Sprecherin der "Rheinischen Post" (Dienstag) gesagt. "Des Weiteren soll der Personalbedarf über Einstellung von Ausgebildeten und vom externen Arbeitsmarkt gedeckt werden." Diese geänderte Personalplanung in Kraftwerken und Tagebauen umfasse mehrere Hundert Stellen.Wirtschaftsminister Robert Habeck wolle angesichts gedrosselter russischer Lieferungen den Einsatz von Gas für die Stromerzeugung und Industrie senken. Dafür sollten mehr Kohlekraftwerke zum Einsatz kommen. Sie sollten die Stromerzeugung durch mit Erdgas befeuerte Kraftwerke soweit wie möglich ersetzen. Die Befüllung der Gasspeicher solle vorangetrieben werden.Die US-Bank JPMorgan habe das Rating für die RWE-Aktie mit Blick auf einen längeren Einsatz von Kohlekraft in Deutschland auf "overweight" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Angesichts einer schwierigen Lage bei der Gasverstromung rechne Analyst Javier Garrido nicht mit größeren Hindernissen bei der Umsetzung des entsprechenden Gesetzesvorschlags. Bei RWE belaufe sich die betreffende zusätzliche Kapazität auf 0,9 Gigawatt, habe es in einer am Dienstag vorliegenden Studie geheißen.Bei RWE würden die Aussichten weiter gut bleiben. Auch die Bewertung sei noch attraktiv.Anleger können bei der RWE-Aktie nach wie vor zugreifen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.06.2022)(Mit Material von dpa-AFX)