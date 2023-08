Börsenplätze RWE St.-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

38,45 EUR -0,67% (17.08.2023, 17:27)



XETRA-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

38,50 EUR -0,98% (17.08.2023, 17:12)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



NASDAQ OTC-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) ist Gestalter und Schrittmacher der grünen Energiewelt. Mit einer umfassenden Investitions- und Wachstumsstrategie baut das Unternehmen seine leistungsstarke und grüne Erzeugungskapazität bis 2030 international auf 50 Gigawatt aus. Dafür investiert RWE in dieser Dekade mehr als 50 Milliarden Euro brutto. Das Portfolio basiert auf Offshore- und Onshore-Wind, Solar, Wasserkraft, Wasserstoff, Speichern, Biomasse und Gas. Der Energiehandel erstellt maßgeschneiderte Energielösungen für Großkunden.



RWE verfügt über Standorte in den attraktiven Märkten Europa, Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum. Bis 2030 will das Unternehmen aus dem Energieträger Kohle aussteigen. RWE beschäftigt weltweit rund 19.000 Menschen und hat ein klares Ziel: Klimaneutral bis 2040. Auf dem Weg dahin hat sich das Unternehmen ambitionierte Ziele für alle Aktivitäten gesetzt, die Treibhausgasemissionen verursachen. Die Ziele sind durch die Science Based Targets Initiative wissenschaftlich bestätigt und stehen im Einklang mit dem Pariser Klimaabkommen. Ganz im Sinne des Purpose: Our energy for a sustainable life. (17.08.2023/ac/a/d)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Trotz der starken Zahlen komme die Aktie von RWE weiterhin nicht in Fahrt. Noch honoriere die Börse nicht, dass der Versorger die grünen Energien konsequent weiter ausbaue. Beim Thema Wasserstoff habe das Management allerdings klare Forderungen, ohne deren Erfüllung es keine weiteren großen Investitionen geben solle.Es brauche Subventionen vom Staat, habe die für das Wasserstoffgeschäft zuständige Vorständin Sopna Sury in der Süddeutschen Zeitung klar gestellt. Ohne Hilfe werde RWE keine entsprechenden Projekte anstoßen, "denn wir werden kein Vorhaben freigeben, das sich nicht rechnet."Auch bei Wind- und Solar habe es in den Anfangsjahren Subventionen gebraucht, so Sury. "Da haben wir zehn, 15 Jahre gebraucht, um die Kosten auf ein wettbewerbsfähiges Niveau zu drücken, sodass keine Fördermittel mehr nötig sind. Beim grünen Wasserstoff sind wir nun erst zweieinhalb Jahre dabei."Die Bundesregierung wolle, dass bis 2030 in Deutschland Elektrolyseure, also Produktionsanlagen für grünen Wasserstoff, mit einer Kapazität von zehn Gigawatt laufen würden. Dazu müssten aber die Kosten für den Energieträger sinken. Durch den Ausbau der erneuerbaren Energien und gleichzeitig fallende Herstellungskosten für die Elektrolyseure, werde dies laut Sury passieren. Allerdings würden die Produzenten der Elektrolyseure nur investieren, wenn es genügend Aufträge gebe. "Daher sind Fördermittel für Wasserstoff-Projekte so wichtig."Die operative Entwicklung bei RWE stimme. An den Zahlen habe es zuletzt nichts zu mäkeln gegeben. Die Aktie komme zwar nach wie vor nicht richtig in Fahrt. Doch die langfristigen Aussichten würden stimmen. DER AKTIONÄR bleibt deshalb zuversichtlich, dass der Ausbruch nach oben gelingen wird. Anleger bleiben bei der RWE-Aktie unverändert an Bord, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link