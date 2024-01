Börsenplätze RWE St.-Aktie:



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) ist Gestalter und Schrittmacher der grünen Energiewelt. Mit einer umfassenden Investitions- und Wachstumsoffensive Growing Green trägt RWE maßgeblich zum Gelingen der Energiewende und zur Dekabonisierung des Energiesystems bei. Für das Unternehmen arbeiten weltweit rund 20.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in fast 30 Ländern. Im Bereich Erneuerbare Energien ist RWE bereits heute eines der führenden Unternehmen.



In den Jahren 2024 bis 2030 wird RWE weltweit 55 Milliarden Euro in Offshore- und Onshore-Wind, Solarenergie, Speichertechnologien, flexible Erzeugung und Wasserstoffprojekte investieren. Bis zum Ende der Dekade wächst das grüne Portfolio des Unternehmens auf mehr als 65 Gigawatt an Erzeugungskapazität. Es wird perfekt ergänzt um den globalen Energiehandel. RWE dekarbonisiert ihr Geschäft im Einklang mit dem 1,5-Grad-Reduktionspfad und steigt 2030 aus der Kohle aus. Bis 2040 wird RWE klimaneutral sein. Ganz im Sinne des Purpose - Our energy for a sustainable life. (19.01.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach dem starken Jahresendspurt 2023 seien die vergangenen Handelstage bei RWE wieder äußerst schwach gewesen. Die Aktie notiere inzwischen deutlich unter dem Mehrjahreshoch bei 43,97 Euro. Bei den Experten herrsche dennoch weiterhin Zuversicht, dass zeitnah ein Kaufsignal folge, am Freitag habe Berenberg die Aktie neu zum Kauf empfohlen.Analyst Andrew Fisher habe in seiner neuen Studie Bezug auf die Wachstumsstrategie des Versorgers bis 2030 genommen und sein Kursziel von 58,50 auf 59,00 Euro erhöht. Das bedeute auf dem aktuellen Niveau ein Potenzial von rund 60 Prozent, entsprechend laute das Votum "buy". Die Strategie des Konzerns sei umfassend, vollständig finanziert und glaubwürdig, so Fisher.Schwächere Gas-, CO2 und Rohstoffpreise hätten in den vergangenen Wochen auf das Sentiment gedrückt. Jedoch sei die Abhängigkeit von RWE von den Erzeugungspreisen begrenzt, der Wachstumsplan könnte mögliche Nachteile zudem kompensieren. RWE bleibe für Fisher deshalb auch der Top-Pick im Sektor.Spannend auch: Fisher habe erklärt, dass RWE mehr Kapital an die Anleger zurückgeben könnte. Wenn neue Projekte mit den Renditen die strengen Kriterien des Konzerns nicht erfüllen würden, würde der Versorger nicht investieren und hätte dann finanziellen Spielraum für Rückzahlungen.Die Wachstumsstrategie von RWE mit dem Fokus auf grüne Energien sei in der Tat spannend. "Der Aktionär" rechne deshalb damit, dass der Ausbruch aus dem langen Seitwärtstrend nur eine Frage der Zeit sei.Kurzfristig bestehen angesichts der Zinsentwicklung weiterhin Risiken, die Aktie bleibt langfristig aber auf der Empfehlungsliste, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zu RWE. (Analyse vom 19.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link