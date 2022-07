Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



NASDAQ OTC-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (28.07.2022/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Teresa Schinwald, Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Der deutsche Versorger habe schon vor der eigentlichen Quartalsberichterstattung mit einem deutlich höheren Ausblick für das Gesamtjahr überrascht. Statt eines Gewinns von EUR 1,3 bis 1,7 Mrd. sollten es nun EUR 2,1 bis 2,6 Mrd. werden.Mittwochnachmittag habe RWE Vorabzahlen für das zweite Quartal 2022 berichtet und gleichzeitig die Prognose für das Gesamtjahr 2022 angehoben. Das bereinigte Betriebsergebnis vor Abschreibungen (adj. EBITDA) des Kerngeschäfts habe sich im ersten Halbjahr im Vergleich zum Vorjahr nahezu auf EUR 2,9 Mrd. verdoppelt und auch das bereinigte Nettoergebnis sei um 80% angestiegen. Dabei habe RWE besonders von neuen Wind- und Solarparks sowie den steigenden Großhandelspreisen profitiert, zu denen die erzeugte erneuerbare Energie habe verkauft werden können. Ein ähnlicher Preiseffekt sei auch in den Bereichen Wasserkraft/ Biomasse/Gas zu beobachten gewesen. Zudem sei das Handelsergebnis außergewöhnlich hoch gewesen.Das Management gehe davon aus, dass sich die positive Ergebnisentwicklung auch im zweiten Halbjahr fortsetzen werde. Deshalb sei die Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2022 stark angehoben worden. Das bereinigte EBITDA des Kerngeschäfts solle EUR 4,3 bis 4,8 Mrd. betragen und der bereinigte Nettogewinn werde bei EUR 2,1 bis 2,6 Mrd. gesehen, was weit über den Markterwartungen liege. Die Dividende sei allerdings mit EUR 0,90 je Aktie bestätigt worden. RWE zähle damit, wie viele andere Stromerzeuger, zu den indirekten Gewinnern der derzeitigen schwierigen Lage am Gasmarkt.Unsere letzte Empfehlung zu RWE lautete "Halten", so Bernd Maurer und Teresa Schinwald, Analysten der RBI. (Analyse vom 28.07.2022)Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.