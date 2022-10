XETRA-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

39,07 EUR -2,59% (06.10.2022)



DE0007037129



703712



RWE



RWNFF



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt.



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - RWE-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie der RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Über einen stabilen, über ein Jahr alten Aufwärtstrend würden derzeit nur sehr wenige Aktien verfügen. Der DAX®-Wert RWE gehöre zu dieser raren Spezies. Eine seit dem Sommer 2021 etablierte Aufwärtstrendlinie verlaufe um 35,50 Euro, eine weitere, genau einjährige Aufwärtstrendgerade knapp einen Euro darüber. Solange diese Trends intakt bleiben würden, bestehe die Option auf neue Angriffe auf den massiven Widerstand um 44 Euro. Von Mai bis September etabliert sei dieser nicht nur waagrechter Natur, sondern er sei zudem unter Fibonacci-Aspekten höchst relevant. Auf dem Niveau liege das 38,2-Prozent-Retracement der tiefen, von 2008 bis 2015 andauernden Baisse. Würde der Ausbruch über die bedeutende Hürde gelingen, wäre von dieser Warte aus ein Kaufsignal zur 50-Prozent-Fibonacci-Marke um 56 Euro generiert.Wer einsteigt und einen ganz engen Stopp platzieren möchte, wählt den Wert 35,30 Euro, so Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Solle noch die Unterstützung am Sechsmonatstief berücksichtigt werden, setze den Stopp Loss bei 33,90 Euro. Interessanter Weise wären dort auch mehr als 61,8 Prozent der Juli-2021/Mai-2022-Aufwärtsbewegung wieder verloren und diese damit gemäß Fibonacci beendet. (Analyse vom 07.10.2022)Börsenplätze RWE St.-Aktie:Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:38,83 EUR -0,31% (07.10.2022, 09:12)