Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Das ohnehin stark eingetrübt Chartbild der RWE-Aktie habe sich in dieser Woche nochmals verschlechtert. Nachdem zuletzt eine gestrichene Ergebnisprognose von Uniper ein Börsengewitter bei den Versorger-Aktien ausgelöst habe, würden die RWE-Papiere am Freitagnachmittag den DAX wieder anführen. Das sei der Grund.Versorgerwerte hätten den Einzelhändlern am Freitag an der Spitze des Aktienmarkts den Rang abgelaufen. Verantwortlich seien dafür zwei Analysten-Ratings. Zudem habe das Bankhaus Metzler RWE in einer Studie in ihre deutsche Favoritenliste aufgenommen.Konkret habe das US-Analysehaus Bernstein Research die Einstufung für RWE auf "outperform" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Der Markt habe nach der kassierten Prognose des Versorgers Uniper bei den RWE-Aktien überreagiert, so Analystin Deepa Venkateswaran in einer am Freitag vorliegenden Studie. Russisches Gas mache beim Essener Versorger vom Umfang her weniger als zwei Prozent des Uniper-Engagements aus. Auch die US-Bank J.P. Morgan habe die Einstufung für RWE auf "overweight" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Eine Anhebung des Kurszieles habe angesichts der kritischen Lage bei Uniper wegen Gas-Engpässen nicht stattgefunden.Das Bankhaus Metzler habe am Freitag angesichts der unsicheren Weltlage mit einem sich eintrübenden Wirtschaftsumfeld seine Favoriten unter deutschen Aktien weitreichend neu definiert. In den ausgewählten Kreis aufgenommen worden seien die allesamt mit "buy" beurteilten Aktien der Commerzbank, des Immobilienunternehmens DIC Asset, des Verpackungsherstellers Gerresheimer, des Rüstungskonzerns Rheinmetall, des Versorgers RWE und des Autovermieters SIXT.Investierte bleiben daher dabei, beachten aber den Stopp bei 29,70 Euro, so Timo Nützel von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.07.2022)Mit Material von dpa-AFX