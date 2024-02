XETRA-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) ist Gestalter und Schrittmacher der grünen Energiewelt. Mit einer umfassenden Investitions- und Wachstumsoffensive Growing Green trägt RWE maßgeblich zum Gelingen der Energiewende und zur Dekabonisierung des Energiesystems bei. Für das Unternehmen arbeiten weltweit rund 20.000 Mitarbeiter in fast 30 Ländern. Im Bereich Erneuerbare Energien ist RWE bereits heute eines der führenden Unternehmen.



In den Jahren 2024 bis 2030 wird RWE weltweit 55 Milliarden Euro in Offshore- und Onshore-Wind, Solarenergie, Speichertechnologien, flexible Erzeugung und Wasserstoffprojekte investieren. Bis zum Ende der Dekade wächst das grüne Portfolio des Unternehmens auf mehr als 65 Gigawatt an Erzeugungskapazität. Es wird perfekt ergänzt um den globalen Energiehandel. RWE dekarbonisiert ihr Geschäft im Einklang mit dem 1,5-Grad-Reduktionspfad und steigt 2030 aus der Kohle aus. Bis 2040 wird RWE klimaneutral sein. Ganz im Sinne des Purpose - Our energy for a sustainable life. (14.02.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Ein erschreckendes Bild habe die RWE-Aktie in der vergangenen Handelswoche abgegeben. Seit Jahresbeginn kenne das Papier des Essener Versorgers quasi nur noch den Weg nach unten, die heruntergeschraubte Prognose für 2024 habe zudem viel Vertrauen bei den Anlegern gekostet. Die Citigroup bleibe trotz der Talfahrt optimistisch.Der Aktienkurs von RWE habe sich in den vergangenen zwei Jahren per saldo kaum bewegt, so Analyst Piotr Dzieciolowski. Dabei habe der Versorger erhebliche Fortschritte bei der Wachstumsstory gemacht. Sowohl die aktuellen als auch die mittelfristigen Ziele hätten sich fast verdoppelt, während die Verschuldung nur geringfügig gestiegen sei. Der Kurs bilde die Summe der Vermögenswerte nicht ab. Dzieciolowski zähle RWE zu den attraktivsten Investmentchancen in Europa im Bereich der erneuerbaren Energien. Sein Kursziel laute 43 Euro, die Einstufung entsprechend "buy"."Der Aktionär" sei grundsätzlich ebenfalls weiterhin von RWE überzeugt. Vor allem bei den grünen Energien sei der Konzern gut für die neue Energiewelt positioniert. Allerdings würden aktuell die Impulse fehlen. Das Chartbild habe sich deutlich eingetrübt, weshalb Neueinsteiger derzeit nichts überstürzen müssten. Vorerst abwarten, rät Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.02.2024)Börsenplätze RWE St.-Aktie:Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:31,99 EUR -0,65% (14.02.2024, 21:52)