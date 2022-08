Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze RWE St.-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

38,98 EUR -2,72% (30.08.2022, 14:32)



XETRA-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

38,92 EUR -2,92% (30.08.2022, 14:17)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



NASDAQ OTC-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (30.08.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Über Wochen seien Aktien aus der Energiebranche die stärksten Werte an der Börse gewesen. Doch nun wachse die Angst vor einer Regulierung des Strommarkts und einer möglichen Übergewinnsteuer. Gerade Werte aus dem Bereich der Erneuerbaren Energien würden deshalb unter Druck geraten - RWE und Encavis (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500) würden die Verluste vom Montag ausweiten.Auf dem europäischen Strommarkt würden die Preise zurzeit vor allem von Gaskraftwerken vorgegeben. Da der Gaspreis vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine stark gestiegen sei, sei daher auch Strom teurer geworden. Eine Reform des europäischen Strommarktes könnte diesen Mechanismus überarbeiten, sodass Verbraucher etwa für günstigen Strom aus Sonne und Wind weniger bezahlen würden. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Wirtschaftsminister Robert Habeck möchten mit Beginn des kommenden Jahres eine langfristige Reform des Strommarktes in der EU."Die Strommärkte dürften auf absehbare Zeit volatil bleiben", habe Chefstratege Ulrich Stephan von der Deutschen Bank prognostiziert. Hierzu trage auch die zunehmende politische Diskussion über die Energiemärkte bei. Zwar gebe es an den Energiebörsen auch Gewinnmitnahmen, die auf die Preise gedrückt hätten, weil die Märkte in den vergangenen Tagen "heiß gelaufen" seien. Tendenziell halte der Aufwärtsdruck aber an.So sei beispielsweise in Frankreich der Terminkontrakt auf eine Megawattstunde Strom zur Lieferung in einem Jahr am Vortag auf 1.225 Euro gestiegen - ein Anstieg um 50 Prozent im Vergleich zum vergangenen Mittwoch und um 1.200 Prozent auf Jahressicht. Auch in Deutschland habe der entsprechende Future die 1.000-Euro-Marke am Vortag überwunden, so Stephan.Sowohl RWE als auch Encavis stehen deshalb trotz Korrektur weiterhin auf der Empfehlungsliste des AKTIONÄR, so Maximilian Völkl. (Analyse vom 30.08.2022)(Mit Material von dpa-AFX)