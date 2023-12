Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

42,19 EUR +2,13% (14.12.2023, 09:40)



XETRA-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

42,27 EUR +3,17% (14.12.2023, 09:25)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



NASDAQ OTC-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) ist Gestalter und Schrittmacher der grünen Energiewelt. Mit einer umfassenden Investitions- und Wachstumsoffensive Growing Green trägt RWE maßgeblich zum Gelingen der Energiewende und zur Dekabonisierung des Energiesystems bei. Für das Unternehmen arbeiten weltweit rund 20.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in fast 30 Ländern. Im Bereich Erneuerbare Energien ist RWE bereits heute eines der führenden Unternehmen.



In den Jahren 2024 bis 2030 wird RWE weltweit 55 Milliarden Euro in Offshore- und Onshore-Wind, Solarenergie, Speichertechnologien, flexible Erzeugung und Wasserstoffprojekte investieren. Bis zum Ende der Dekade wächst das grüne Portfolio des Unternehmens auf mehr als 65 Gigawatt an Erzeugungskapazität. Es wird perfekt ergänzt um den globalen Energiehandel. RWE dekarbonisiert ihr Geschäft im Einklang mit dem 1,5-Grad-Reduktionspfad und steigt 2030 aus der Kohle aus. Bis 2040 wird RWE klimaneutral sein. Ganz im Sinne des Purpose - Our energy for a sustainable life. (14.12.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Der DAX-Titel setze seinen Aufwärtstrend der vergangenen Wochen ungebremst fort. Im starken Marktumfeld lege das Papier auch am Donnerstag weiter zu. Rückenwind gebe es dabei von der US-Bank JPMorgan, die RWE in einer neuen Branchenstudie als "Top Pick" für 2024 bezeichnet habe.Der Gegenwind für die Gewinne in der Versorgerbranche durch die höheren Zinsen werde durch die höheren Energiepreise mehr als kompensiert, so Analyst Javier Garrido. Zudem rechne er mit einer weiteren Verbesserung der Dynamik im Bereich der Erneuerbaren Energien im kommenden Jahr.RWE gehöre Garrdio neben Enel und SSE zu den Favoriten. Die Aktie bleibe als "Top Pick" im Sektor auch auf der "Analyst Focus List", das Votum laute weiterhin "Overweight". Mit einem Kursziel von 59,50 Euro sehe der Experte auf dem gegenwärtigen Niveau noch ein Potenzial von 45 Prozent.Anleger bleiben bei der RWE-Aktie dabei und setzen darauf, dass bald ein neues Mehrjahreshoch über 43,97 Euro markiert wird, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze RWE St.-Aktie: