Börsenplätze RWE St.-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

41,00 EUR +0,74% (18.11.2022, 14:03)



XETRA-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

41,03 EUR +1,01% (18.11.2022, 13:52)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



NASDAQ OTC-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (18.11.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Bereits am Donnerstag sei die RWE-Aktie im Tagesverlauf ins Plus gedreht. Nach ersten Sorgen wegen der beschlossenen Übergewinnsteuer für Produzenten grüner Energien in Großbritannien habe sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass die Steuer weniger schlimm sei als befürchtet. Auch am Freitag lege der DAX-Titel weiter zu.Während in Großbritannien die Papiere von Centrica, Drax und SSE ihre Erleichterungsrally fortsetzen würden, könne auch RWE erneut Gewinne verzeichnen. Zwar sei die Steuerquote auf exzessive Gewinne wegen der gestiegenen Strompreise mit 45 Prozent höher als ursprünglich erwartet, so Analyst Matthew Hose von Jefferies. Dass diese Steuer aber erst ab einem Preis von 75 britischen Pfund je Megawattstunde greife, sei positiv zu bewerten. Diese Preisschwelle habe der Experte als "moderat" bezeichnet, sie betrage etwa das Eineinhalbfache des historischen durchschnittlichen Preisniveaus.Auch Peter Crampton von der britischen Investmentbank Barclays habe davon gesprochen, dass die Sorgen am Markt sich als überzogen herausgestellt hätten. Mit den Entscheidungen der Regierung in London sei nun Klarheit geschaffen worden, was aus Sicht der Investoren zu begrüßen sei. Das gelte auch für RWE, die in diesem Jahr knapp 30 Prozent des operativen Ergebnisses in Großbritannien einfahren dürfte.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link